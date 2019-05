Edicola: Milan, per la panchina il nome nuovo è Van Bommel. PSG e Dortmund su Insigne

Milan, contatti con Di Francesco ma spunta il nome nuovo: Van Bommel

Il Milan non sa ancora, se il prossimo anno giocherà in Champions League, in Europa League o resterà fuori dall’Europa ma sono già iniziate le manovre da parte della società per dotarsi di un nuovo tecnico al quale affidare la squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport il candidato più probabile resta Di Francesco, col quale sarebbero già stati avviati i primi contatti... Il Tutto Sport però avanza un altro profilo giovane e già visto dalle parti di Milanello: quello di Mark Van Bommel, tecnico che ha saputo risollevare il PSV Eindhoven, inserendo e valorizzando tanti giovani. Sarà lui l’uomo nuovo per il Diavolo?

La nostra opinione: Nonostante il tam tam prosegua imperterrito, l’impressione è che fino al 26 maggio sarà impossibile capire chi sarà il nuovo tecnico del Milan. Di sicuro non sarà Gattuso ma, mai come ora, anche l’operato di Leonardo e Maldini è messo sotto esame. Al momento, pur restando in silenzio davanti ai microfoni e alle telecamere, l’unico che sembra guadagnare credito è l’ad Ivan Gazidis, l’uomo scelto da Elliott per risollevare le sorti del Diavolo e che per ora si è fidato ciecamente di Leonardo e Maldini per la parte sportiva. Quei giorni però potrebbero essere finiti e non è da escludere che proprio Gazidis abbia un ruolo preponderante nella scelta del prossimo tecnico. In questo senso la candidatura di un tecnico di respiro internazionale come Van Bommel, va tenuta in forte considerazione... Anche se la partita è apertissima ed ora ciò che conta è provare a salvare la stagione, ritrovando i tre punti contro il Bologna.

Insigne incontra Raiola: PSG, Arsenal e Dortmund alla finestra

Ieri a Napoli Lorenzo Insigne ha incontrato Mino Raiola per parlare del proprio futuro. Secondo il Corriere dello Sport e Tutto Sport, le chance di vederlo a Napoli anche l’anno prossimo sono risicatissime. In caso di addio tre, ad oggi, sembrano essere i club interessati: PSG, Arsenal e Borussia Dortmund. Per far decollare l’affare però è necessario capire, innanzitutto, la valutazione che il Napoli è disposta a fare del suo numero 24.

La nostra opinione: Anche noi crediamo che i giorni di Insigne a Napoli siano destinati a terminare. Gli azzurri si apprestano a vivere un’estate di grandi cambiamenti e l’autofinanziamento sarà fondamentale per fare mercato ed attuare il restyling che Carlo Ancelotti pretende. Insigne, insieme ad Allan, è il principale pezzo pregiato da mettere sul mercato per ottenere una ricca plusvalenza e ricavare denaro da investire sul mercato. De Laurentiis, che in passato ha valutato il proprio gioiello 100 milioni di euro, però dovrà dimezzare almeno le proprie pretese. La chiave per rendere tutti felici e contenti potrebbe essere Lozano, assistito da Raiola, e che Ancelotti ha messo in cima alla lista dei propri desideri. Lo sbarco del messicano in azzurro potrebbe convincere ADL ad abbassare le proprie pretese su Insigne che potrebbe così fare un’esperienza all’estero, dove rilanciarsi e ritrovare quegli stimoli che pare aver perduto a Napoli.

Eriksen-Real Madrid, accordo verbale

As non ha dubbi: Christian Eriksen dal prossimo 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Il talentuoso centrocampista danese ha raggiunto un accordo verbale con il club blancos che ora intavolerà una trattativa col Tottenham.

La nostra opinione: La prestazione piatta ed abulica di Eriksen contro l’Ajax, nella semifinale d’andata, ha fatto pensare a tanti che il danese ritenga chiusa la sua parentesi in maglia Spurs. A 27 anni il danese ha l’età giusta per tentare il grande salto e tutto lascia pensare che questa sia l’occasione giusta.