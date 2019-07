Edicola: Milan, tutto su Upamecano, la chiave può essere Calhanoglu; lo United prova a tenere Pogba

AAA, cercasi centrale: il Milan punta Upamecano

Secondo il Tuttosport, i rossoneri avrebbero identificato in Dayot Upamecano il giocatore su cui investire per il futuro: il Lipsia chiede 50 milioni, ma nella trattativa potrebbe essere inserito Calhanoglu, già cercato più volte dal club tedesco.

La nostra opinione: Sono in tanti a parlare bene di questo classe 1998, ed è già la seconda estate che circola il suo nome accostato a squadre italiane: che sia l'anno giusto per sbarcare nel Bel Paese? Al Milan se lo augurano, anche se al momento siamo ancora in fase di approccio: la scorsa settimana si è parlato di lui e della possibilità rossonera: il problema è che il Lipsia chiede 50 milioni di euro. Secondo la ricostruzione del Tuttosport il Milan proverà ad abbattere i costi, inserendo nella trattativa il cartellino di Hakan Calhanoglu che pagato intorno ai 20 milioni potrebbe essere valutato 25 (anche se il Milan proverà a spingerlo fino a 30), riducendo quindi l'ammontare del cash da versare ai tedeschi, che il centrocampista turco l'hanno cercato già almeno altre due volte in passato. Sembra la classica situazione in cui tutti hanno qualcosa da guadagnare, giocatori compresi: da monitorare con attenzione. Sperando che il giocatore francese si sia ripreso totalmente dall'infortunio che al ginocchio (compressione della cartilagine dell'articolazione sinistra) che l'ha costretto a restare fuori da fine gennaio a fine maggio e che gli ha permesso di collezionare solo 22 partite l'anno scorso.

Il Manchester United prova a trattenere Pogba: o 200 milioni o niente

Secondo la stampa spagnola i Red Devils stanno facendo di tutto per trattenere Paul Pogba in Inghilterra nonostante la sua volontà di cambiare aria: per Marca o arriva un'offerta da 200 milioni (dal Real) o non se ne fa nulla.

La nostra opinione: " Paul è un giocatore e un uomo fantastico, oltre a essere un grande professionista": Solskjaer le prova tutte per cercare di trattenere i suoi pezzi migliori, e Pogba è certamente uno di questi. Il campione del mondo francese viene da 31 gol in 142 partite con la maglia dei Red Devils e soprattutto da una stagione in cui ha dimostrato di poter esser "l'uomo intorno al quale costruire una squadra", come più volte ribadito dallo stesso allenatore norvegese. Marca parla di "o 200 milioni o niente", come se comunque il prezzo lo United lo avesse fatto: la sensazione è che se l'unico club al mondo capace di tentare Pogba possa essere il Real Madrid (la Juventus ha giocatori in esubero in quel ruolo e poi l'investimento l'ha già fatto su De Ligt). Se i Blancos riusciranno - come hanno in progetto - di ricavare quella somma dalle cessioni degli esuberi di lusso (da Bale in giù), allora si potrà riparlare di una trattativa al momento molto complicata proprio per le somme di cui si parla.

La Juventus investe sul futuro: dal Lione ecco il classe 1999 Rafia

In attesa dell'ufficialità di De Ligt, la Juventus mette a segno un altro colpo di mercato: dal Lione arriva Hamza Rafia, pagato 400mila euro più un massimo di 5 milioni di bonus più il 20% sulla futura rivendita.

La nostra opinione: Non avendolo mai visto giocare, dobbiamo solo fidarci di quello che ci dicono i report: Hamza Rafia è un classe 1999, un fantasista puro che può anche fare la seconda punta o l'attaccante. Andrà sicuramente a rinforzare l'Under 23 bianconera allenata da Fabio Pecchia che disputerà il campionato di Serie C: un uomo in più per cercare di fare meglio dello scorso anno (12° posto) e provare ad agguantare un posto in Serie B.