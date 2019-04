Milan, via in 10 senza la Champions: a rischio anche Romagnoli

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan potrebbe dare vita a una vera e propria smobilitazione in caso di mancato raggiungimento della Champions League. Potrebbero essere addirittura dieci i giocatori destinati a lasciare Milanello: tra i papabili partenti Bakayoko, Suso, Calhanoglu, Kessié, Musacchio, Laxalt, Castillejo e anche Romagnoli. Non rinnoveranno Montolivo, Mauri e Bertolacci.

La nostra opinione: il Diavolo si gioca tutto in queste ultime giornate di Serie A. Il futuro sarà completamente diverso con o senza Champions League. In discussione finirebbero tutti: dall'allenatore (Gattuso potrebbe non rimanere nemmeno con il quarto posto in saccoccia) fino a tanti, tantissimi giocatori. Sia per questioni economiche, sia per mancanza di rendimento. I 35 milioni di euro da versare al Chelsea per il riscatto di Bakayoko non sono uno scherzo, per Kessié ci sono ancora 24 milioni in ballo da sborsare all'Atalanta, mentre Suso e Calhanoglu hanno deluso. Gli altri giocatori citati lascerebbero senza particolari rimpianti.

Video - Gattuso: "Romagnoli? Dico che non vale niente e che è scarso così nessuno se lo porta via" 01:18

Conte non chiude le porte alla Roma, anzi...

Come riporta 'Il Corriere dello Sport', Antonio Conte, in vacanza a Porto Cesareo, in Salento, è stato intercettato da una tifosa giallorossa. Lei ha subito fatto la domanda sulla Roma, l'ex tecnico del Chelsea ha sorriso e non ha chiuso le porte: "Vediamo, vediamo...". Come riportato da 'Repubblica', c'è un altro segnale importante. La società giallorossa sta per ingaggiare Paolo Bertelli, preparatore atletico del Chelsea e uomo di fiducia del tecnico pugliese.

La nostra opinione: Antonio Conte è diventato il sogno di tutta la Roma, dai giocatori ai tifosi. Adesso i giallorossi lavorano davvero sulla possibilità di avere l'ex allenatore della Juventus sulla panchina dei capitolini. Sullo sfondo restano comunque le piste che portano a Inter, Juventus e Milan in Italia (nerazzurri in pole). O ancora PSG, Bayern Monaco e Manchester United all'estero. La caccia è aperta.

Video - Ranieri: "Conte è il futuro della Roma? Non decido io ma dipende anche dalla Champions" 00:50

Neymar: "Vorrei giocare con Hazard"

Con chi mi piacerebbe giocare? Neymar, come riporta Olé.com, non ha dubbi: "Hazard è un giocatore diverso dagli altri e ha uno stile di gioco molto simile al mio". ‘Marca’ riporta in prima pagina la notizia.