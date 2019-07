Edicola: Milinkovic allo United libera Pogba, Dybala via dalla Juve, Milan-Correa a rischio

Il Manchester United offre 75 milioni per Milinkovic: Pogba libero per il Real

Il Real Madrid insiste per Paul Pogba e così il Manchester United chiama la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il Corriere dello Sport i Red Devils metteranno sul piatto 75 milioni di euro più 15 di bonus: non siamo ancora vicini ai 100 milioni che vuole Lotito ma nelle prossime due settimane l'affare si farà. E la Lazio ha già individuato i sostituti: Yazici, talento classe 1997 del Trabzonspor, più Szoboszlai, ungherese del Salisburgo.

La nostra opinione: Pogba vuole cambiare aria, sogna il Real Madrid, vuole giocare per Zinedine Zidane, e ovviamente il miglior sostituto possibile per il Manchester United è Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio gli somiglia per fisico e tecnica, in Italia non ha mercato per la valutazione molto alta e Lotito sa che deve lasciarlo partire per massimizzare l'affare. Non potrà avere i 100 milioni che chiedeva dall'estate scorsa ma una cifra attorno ai 90 bonus compresi permetterà il via libera. Questo incastro pare ormai delineato, per la soddisfazione di tutte le parti.

Dybala apre alla cessione, Kean il più richiesto: la Juve però vorrebbe cedere Mandzukic o Higuain

Per la prima volta Paulo Dybala dice sì ad un'eventuale cessione da parte della Juventus. Secondo Tuttosport l'argentino non rifiuterebbe destinazioni come Paris St. Germain e Manchester United ma servono 80-100 milioni per convincere i bianconeri a privarsene. Anche Moise Kean ha molte richieste ma il ds Paratici preferirebbe cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic per poi dare l'assalto decisivo a Mauro Icardi.

La nostra opinione: la buona prova in amichevole col Tottenham ha acceso i riflettori su Gonzalo Higuain ma il Pipita resta sulla lista dei partenti. Al pari di Mario Mandzukic. L'addio dei due bomber è indispensabile per dare l'assalto finale a Mauro Icardi, altrimenti tutto resterà bloccato. Non è una sorpresa che i più richiesti siano invece Paulo Dybala e Moise Kean, giovani, di talento, con tanta voglia di avere una vetrina importante: l'argentino avrebbe detto sì all'addio ma la Juve spara alto, circa 100 milioni, mentre per l'azzurrino non tratterà per meno di 45-50 milioni. Una matassa non facile da dirimere per Paratici e soci.

Andrè Silva stop: Correa-Milan si farà lo stesso o salta tutto?

L'intoppo nella cessione di Andrè Silva al Monaco per imprevisti legati alle visite mediche (o all'ingaggio?) è un brutto colpo per il mercato del Milan perchè l'addio del portoghese era strettamente legato all'arrivo di Angel Correa dall'Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport l'arrivo dell'argentino è a rischio perchè faceva parte di un'operazione allargata dell'agente Jorge Mendes e perchè a questo punto il Milan non avrebbe i soldi per definire l'affare con l'Atletico; la Gazzetta dice invece che Correa sarà un giocatore del Milan, anche se servirà qualche giorno in più per chiudere.

La nostra opinione: aldilà di rumors e speculazioni, è ovvio che l'eventuale mancata cessione di Andrè Silva freni l'arrivo di Angel Correa. La partenza del portoghese garantiva 30 milioni di euro cash a Maldini e Boban per definire l'affare da 40 più bonus con l'Atletico per l'argentino, mentre si rischia di non avere più quella base. Anche a livello di rosa, i rossoneri non possono inserire un altro attaccante in un reparto che ancora conta Cutrone, lo stesso Andrè Silva e Castillejo, oltre all'incedibile Piatek. Filtra ottimismo ma senza la cessione di Andrè Silva non si può chiudere l'arrivo di Correa.