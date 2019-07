Edicola: Napoli-Pepè vicini ma c'è il nodo commissioni. Roma: 30 milioni più Dzeko per Icardi

Napoli, mani su Pepé: 65 milioni più Ounas ma c’è il nodo commissioni

Il Napoli vede sempre più vicino il terzo colpo di mercato, quello più prestigioso e che dovrebbe permettere ai partenopei di far fare un salto di qualità e lottare per lo scudetto. Nicolas Pepé è veramente vicino a diventare un giocatore azzurro: De Laurentiis e il Lille hanno trovato un’intesa di massima sulla base di 65 milioni di euro più il cartellino di Ounas. Ora l’ostacolo, come raccontano sia la Gazzetta dello Sport che il Corriere dello Sport, più che l’ingaggio (l’entourage di Pepé vuole 5 milioni di euro, il Napoli offre 4 milioni più bonus) sono le commissioni da fornire agli agenti dell’ivoriano (Samir Khiat, Michael N’cho e Aboubakar Traoré) che pretendono 6 milioni di euro che per il momento De Laurentiis non è disposto a scucire. C’è però grande ottimismo...

La nostra opinione : L’arrivo degli agenti di Pepé a Dimaro ieri pomeriggio fa capire come il Napoli faccia veramente sul serio per questo 24enne attaccante del Lille, che viene considerato un vero crack dal club di De Laurentiis. Nonostante il prezzo esoso (mai il club partenopeo si è nemmeno avvicinata ad offrire 65 milioni di euro per un calciatore), Pepé ha tutte le caratteristiche per essere un investimento migliore per il presente e per il futuro per il Napoli, rispetto a James Rodriguez e – forse – anche a Icardi. Innanzitutto perché a 24 anni e dei margini di miglioramento inesplorati che potrebbero garantire una futura rivendita molto vantaggiosa al club partenopeo. Un’operazione sullo stile di quella di Fabian Ruiz, un altro elemento costato tanto la passata stagione, ma che in pochi mesi ha conquistato tutti diventando un cardine della mediana azzurra. Attaccante dotato di mezzi fisici straripanti e di un sinistro velenoso, Pepé è considerato in Francia il talento più cristallino della Ligue1 dopo Mbappé e Neymar. Perfetto per il 4-2-3-1 che ha in mente Carlo Ancelotti, si inserirebbe perfettamente nella batteria di attaccanti di un Napoli più ambizioso e finalmente pronto a lottare per lo scudetto con la Juventus e l’ambiziosa Inter di Conte.

Il Tottenham avanza per Dybala: la Juve rimpiazza con Chiesa o Icardi?

L’eventuale arrivo di Pepé al Napoli, spalancherebbe un autostrada libera alla Juventus per Mauro Icardi, che al termine della tournée cinese dell’Inter tornerà ad allenarsi coi compagni senza però disputare le amichevoli con la maglia nerazzurra. Secondo il Tutto Sport, Maurito e Chiesa restano i due grandi obiettivi per completare il reparto offensivo. Perché uno di questi due nomi si sblocchi però serve lavorare in uscita e l’indiziato a partire oltre a Moise Kean sembra Paulo Dybala. Su la Joya negli ultimi giorni si è fatto più forte l’interesse del Tottenham, che però per La Stampa avrebbe fatto una proposta di 50 milioni, decisamente più bassa rispetto ai 50 che la Juventus pretende per liberare il proprio numero 10. L’argentino, he si è tagliato le ferie, prima di prendere qualunque decisione vuole parlare con Sarri e capire quali sia il suo ruolo.

La nostra opinione : La partenza di Dybala è tutt’altro che scontata. Sia nella conferenza stampa di presentazione che nell’incontro con la stampa di qualche giorno fa, Sarri ha spiegato come intende far giocare Dybala e come vuole sfruttarlo da ‘falso nueve’. Insomma l’argentino prima di lasciare la Juventus vuole giocarsi le sue chance e capire se è fuori dal progetto dell’ex tecnico di Chelsea e Napoli. Insomma se davvero andrà via lo farà solo nelle ultime settimane.

Dzeko + 30 milioni: la Roma ci prova per Icardi

Per Repubblica un’altra squadra potrebbe bussare alla porta dell’Inter per Mauro Icardi, la Roma. Secondo il quotidiano generalista romano, l'idea è proporre ai nerazzurri un'offerta che comprende il cartellino di Dzeko più 30 milioni per una valutazione complessiva di 50 e un ingaggio da 5 netti a stagione per l'argentino.

La nostra opinione: Icardi-Roma potrebbe potenzialmente essere un matrimonio giusto, ci sono però troppi sè. Innanzitutto l’ingaggio, siamo sicuri che il bomber interista sia disposto ad abbassarsi l’ingaggio (guadagna 6,5 milioni di euro) per andare nella Capitale? L’Inter si accontenterebbe di raggranellare solo 30 milioni più Dzeko per un giocatore che valuta non meno di 60-70 milioni di euro? Staremo a vedere ma il rumors sembra destinato a spegnersi.