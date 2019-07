Sfida Napoli-Juventus per Icardi

Secondo il Corriere dello Sport, l'argentino non vorrebbe lasciare l'Inter ma la gestione Conte non gli dà chance. Lui si allena e intanto pensa a dove andare. Sarà o Napoli o Juventus.

La nostra opinione: Il fatto è che Icardi lascerà l'Inter: ormai Mauro è fuori dal progetto ed è addirittura tutto solo ad allenarsi (così come Nainggolan), cosa che non rende nemmeno tanto facile l'approccio alla stagione che va a cominciare. Il problema per lui è che qualsiasi tipo di trattativa potrebbe andare per le lunghe e che quindi prima di cominciare ad allenarsi sul serio passerà del tempo. Icardi non vorrebbe lasciare l'Inter ma ormai la strada è quella: e allora tra Juventus e Napoli quale sarà la sua preferenza? Al momento i bianconeri più che ad acquistare dovrebbero sfoltire la rosa degli attaccanti: qualcuno tra Mandzukic, Higuain e Kean partirà sicuramente. Solo allora si potrà pensare a chi inserire. Il problema del Napoli invece è più sull'ingaggio di Maurito, che sarebbe oltre ogni tipo di tetto fissato da De Laurentiis, oltre al solito nodo sui diritti d'immagine. Juventus o Napoli, Napoli o Juventus: inizia ora la lunghissima estate di Icardi da separato in casa, con la valigia in mano.

Milan: mancano tre pedine, si stringe per Veretout e Nastasic

Romagnoli e Musacchio sono gli unici centrali a disposizione di Marco Giampolo, secondo il Tuttosport a centrocampo manca ancora un regista e una mezzala di manovra. I nomi più vicini sono quelli di Veretout e Nastasic.

La nostra opinione: Il Milan si ritrova indifeso: senza Zapata (partito) e Caldara (ancora ai box) in mezzo alla difesa ci sono solo Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, troppo poco per affrontare una stagione che pure vede i rossoneri fuori dalle coppe. I primi obiettivi - Andersen, Mancini e Kabak - sono andati a vuoto, ora Maldini, Boban e Massara ci provano per Lovren (Liverpool), Pezzella (Fiorentina) e Nastasic (Schalke 04). Visto l'arrivo di Theo Hernandez, a questo punto Rodriguez potrebbe essere usato come moneta di scambio. Urge anche un innesto in mezzo al campo: meglio Veretout di Bennacer, per nome ed esperienza soprattutto. E poi in avanti il nodo è Suso: se resterà dovrà essere lui a dare il salto di qualità, altrimenti serviranno uno o due giocatori con le sue caratteristiche.

Manchester United su Maguire: 89 milioni di euro!

Se la Juventus sta per ultimare l'acquisto di De Ligt dall'Ajax per 70 milioni di euro, c'è qualcuno che fa di più: il Manchester United è pronto a sborsare 89 milioni per Maguire dal Leicester.

La nostra opinione: E poi dicono che i difensori costano poco. Si sa che in Premier League i prezzi sono gonfiati rispetto al resto d'Europa, ma 89 milioni di euro per un pur buon difensore - Maguire ha 26 anni ed è ormai da qualche anno fisso nella difesa di Leicester e della Nazionale inglese - rappresentano un unicum anche per il calcio UK. Sarebbero 4 di più di quelli spesi dal Liverpool per prendere Van Dijk dal Liverpool nel 2017; e in quel caso - dobbiamo ammetterlo - ci siamo dovuti ricredere sulle prime valutazioni, anche in quel caso esageratamente disfattiste nei confronti della super operazione dei Reds. Vedremo se con Maguire sarà lo stesso...