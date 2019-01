Edicola: Piatek martedì al Milan, la chiave è José Mauri; il PSG vuole Allan subito

Piatek, martedì al Milan

Piatek-Milan, si chiude domani martedì 22 dicembre: l’annuncio nel day after lo scontro diretto di Marassi tra Genoa e rossoneri e secondo la Gazzetta dello Sport la chiave per sbloccare definitivamente l’affare sarebbe l’inserimento di José Mauri valutato 5 milioni. Si chiuderebbe dunque a 35+5, anche se Preziosi sarebbe (più) interessato al giovane portiere Plizzari.

La nostra opinione: Non c’è ormai più alcun dubbio sulla buona riuscita dell’affare Piatek-Milan, restano da definire ormai gli ultimi dettagli. José Mauri ha saputo ritagliarsi spazio nell’ultimo scorcio di stagione sopravanzando nelle gerarchie di Gattuso, ma ha senso che Preziosi sia più intrigato dalla pista Plizzari, profilo decisamente più appetibile ma anche futuribile. L’affare comunque si farà.

La Juventus ha scelto Darmian, ma...

Secondo Tuttosport La Juventus avrebbe scelto Matteo Darmian per la fascia sinistra, ma c’è il nodo Spinazzola che sarebbe poco incline a lasciare Torino per accasarsi in prestito al Bologna. L’esterno del Manchester United ha il contratto in scadenza a giugno, ma qualora lo rinnovasse a giorni potrebbe passare in prestito con diritto di riscatto alla Juventus con la formula dei 4 milioni subito più 8 da versare in estate. A quel punto Spinazzola passerebbe al Bologna che contestualmente verserebbe subito la quota di 15 milioni per il riscatto di Orsolini.

La nostra opinione: Darmian rimane una pista caldissima, ma è comprensibile la volontà di Leonardo Spinazzola di rimanere e giocarsi le sue carte a Torino dopo aver a lungo covato il sogno di giocare con la maglia bianconera ai tempi della sua militanza con l’Atalanta. Il giocatore piace ad Allegri e non siamo poi così sicuri che l’ex esterno del Torino sia un profilo migliore in senso assoluto dell’ex atalantino.

De Laurentiis a Parigi, si parla di Allan?

Aurelio De Laurentiis partirà quest’oggi destinazione Parigi per una mini-vacanza famigliare ma secondo il Corriere dello Sport potrebbe discutere di Allan con i vertici del PSG. Il club parigino potrebbe tornare alla carica per il centrocampista brasiliano, ma il Napoli ascolterebbe solamente proposte da 100 milioni in su. Il PSG lo vorrebbe subito per tamponare l’emergenza a centrocampo, ma a quel punto il Napoli dovrebbe tutelarsi: Giuntoli è già al lavoro, interessa Malcolm del Barcellona.

La nostra opinione: Difficile che il Napoli si privi del suo pilastro del centrocampo subito, anche perchè a quel punto non sarebbe semplice sostituirlo nell’immediato, tutto questo con buona pace dell’emergenza in quel settore del campo del club parigino. A giugno le probabilità che l’affare si farà sono molto più elevate, ma solo con l’offerta giusta.