Pogba si offre al Real Madrid

L’apertura odierna di ‘Marca’ è incentrata su Paul Pogba. Zidane avrebbe avuto un contatto diretto col giocatore che avrebbe dato il suo 'sì' al trasferimento al Santiago Bernabeu in attesa di un accordo tra le società. Secondo il ‘Sun’ i Blancos avrebbero destinato 145 milioni di euro per il francese.

La nostra opinione: l’operazione non è semplice, ma Florentino Perez sarebbe disposto a portarla a termine pur di accontentare l'allenatore. Il rapporto tra il Real Madrid e Mino Raiola sembrava essersi rotto ma di fronte a certe cifre tutto potrebbe cambiare. Il noto agente sta gettando l’amo dichiarando che il francese desidera lasciare lo United e volare a Madrid, secondo Marca. Un comportamento che non ci stupirebbe per il modus operandi di Raiola, così come si può facilmente intuire l’apprezzamento del connazionale Zidane.

Inter, doppia missione a Barcellona: Rakitic e Vidal

Stando a quanto riferisce 'Rai Sport', notizia che troviamo in prima pagina su ‘Tuttosport’, Inter e Barcellona sono costantemente in contatto e nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un nuovo incontro segreto per discutere di due nomi in particolare: si tratta di Ivan Rakitic e Arturo Vidal.

La nostra opinione: il croato, in scadenza nel 2021, a parole è stato blindato dal tecnico Valverde ma per ora il rinnovo non si sblocca e l'arrivo di de Jong, più quello probabile di Rabiot, potrebbero spingerlo in uscita con i nerazzurri che da tempo si sono messi sulle sue tracce. Per il cileno ex Juventus, invece, si tratta di un ritorno di fiamma, visto che già l'estate scorsa era stato a un passo dall’Inter su input specifico dello stesso Spalletti. Un obiettivo che, comunque, tornerebbe buono anche per Conte, considerato che Vidal è un suo fedelissimo dai tempi della Juve.

De Ligt: "Io alla Juve? Ci pensa Raiola"

Matthijs de Ligt, intervistato da 'Tuttosport' non si sbilancia: "Mi piace tantissimo Chiellini, è uno dei migliori in assoluto a difendere. Fortissimo. Apprezzo anche Bonucci. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi. Sì, giocare con due difensori così potrebbe essere un vantaggio per la mia carriera, ma ci sono anche altri club. Vedremo al momento giusto, ora sono focalizzato sull’Ajax. Adesso non lo so ancora il mio futuro. Sono molto contento della scelta di avere Mino Raiola come agente e ci pensa lui al mio futuro".

La nostra opinione: Matthijs de Ligt, prossimo avversario della Juventus in Champions League col suo Ajax e oggetto del desiderio di mezza Europa sul mercato, strizza l'occhio ai bianconeri senza escludere un suo trasferimento a Torino la prossima estate. Non è questo, però, il momento di parlarne, a pochi giorni da un doppio confronto così delicato, anche per gli olandesi. Come sappiamo, per lui si scatenerà un'asta (per la gioia di Mino Raiola) e il Barcellona è ancora in pole sulla concorrenza. Le qualità del ragazzo sono lampanti.