Il nome di Pep Guardiola agita la Juventus e i mercati. Al termine di una giornata scandita dalla clamorosa indiscrezione dell'Agi circa l'imminente approdo del tecnico sulla panchina della Juventus, e della successiva smentita da parte del Manchester City attraverso le parole di Alberto Galassi (membro del Consiglio di amministrazione del club inglese) il titolo bianconero ha fatto registrare un andamento altalenante. Dopo la chiusura positiva di mercoledì 22 maggio (+5,80%), nella giornata di giovedì 23 il titolo ha fatto registrare un -0,1386%. Curioso l'andamento della giornata odierna. Dopo il picco raggiunto alle 14.14, il titolo ha fatto registrare una flessione nella seconda parte del pomeriggio in concomitanza con le dichiarazioni dell'avvocato Galassi.

Sacchi: "Non so se va alla Juventus ma Pep è un genio"

Dopo l'addio di Allegri alla Juventus, sono tante le voci sul prossimo allenatore bianconero. Tra i nomi per il dopo Allegri ci sarebbe anche quello di Pep Guardiola. Arrigo Sacchi, in un'intervista a margine di un’evento in Federcalcio, ha commentato così i rumors sul possibile sbarco di Guardiola alla Juventus:

" Non so, chiedete ad Agnelli. Di sicuro Guardiola è un genio. "