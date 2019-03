El Shaarawy, Schick e la VAR fanno felice Ranieri: Roma batte Empoli 2-1

Il secondo esordio di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma si conclude come il tecnico testaccino aveva sognato e sperato: con una vittoria. Sofferta, soffertissima, ma fondamentale per provare a uscire da un buco nero. Un buon Empoli cede all'Olimpico, perdendo per 2-1 ma facendo soffrire i giallorossi fino all'ultimo minuto e vedendosi annullare dalla VAR, a tre minuti dalla conclusione, il secondo pareggio firmato da Krunic. Non si vede “la mano di Ranieri”, dunque, ma con tre giorni di lavoro e un elenco infinito di assenze per infortuni e squalifiche era impensabile il contrario. In ogni caso, dopo la bruciante eliminazione dalla Champions Leagiue a contare è unicamente la classifica. E la classifica dice che la Roma, pur tra mille difficoltà, è sempre lì, a un soffio dal quarto posto dell'Inter. Anche i giallorossi, domenica sera, assisteranno con particolare interesse al derby della Madonnina.

La cronaca della partita

Gara scoppiettante fin dal principio e sbloccata quasi immediatamente da El Shaarawy: al 9' il Faraone prende palla al limite e, con un meraviglioso destro a giro, scaglia la palla sotto l'incrocio lontano. Tutto facile? No, perché l'Empoli pareggia subito: punizione di Bennacer, torre di Silvestre e comico autogol di testa di Juan Jesus. La Roma rischia il tracollo e poco dopo Pasqual, su punizione, colpisce il palo esterno. Pian piano i giallorossi si riprendono e con Zaniolo, alla mezz'ora, sfiorano il nuovo vantaggio: sinistro piazzato da ottima posizione e mira clamorosamente sbagliata. Ma il 2-1 arriva lo stesso 3 minuti dopo: punizione di Florenzi e stacco aereo perfetto di Schick, che sul secondo palo lascia impietrito Dragowski.

El Shaarawy esulta dopo il gol in Roma-EmpoliGetty Images

La ripresa è di tenore opposto rispetto al primo tempo: l'Empoli attacca, la Roma perde vigore fisico e lucidità ed è costretta ad arretrare il baricentro. Ranieri perde Zaniolo per una ricaduta dell'infortunio al polpaccio destro: dentro Perotti. I toscani iniziano a creare palle gol, non sfruttate da Krunic prima e Dell'Orco poi. In mezzo, El Shaarawy manca il tris con un interno destro di poco largo. Il finale è tesissimo e reso bollente dall'espulsione (esagerata) di Florenzi, ammonito una seconda volta dopo uno scontro con Bennacer. All'87', ecco l'episodio clou: Caputo appoggia a Krunic, che di piattone fredda Olsen. Ma Maresca, dopo aver controllato il replay, annulla per un intervento col braccio di Oberlin. E la Roma si porta a casa i 3 punti.

La statistica chiave

L'Empoli ha tenuto la Roma sulle spine fino al 90', ma in attacco ha prodotto pochissimo: appena due tiri in porta in 90 minuti, ovvero la punizione sul palo di Pasqual e il gol annullato a Krunic.

Il tweet

Il migliore in campo

El Shaarawy. Segna un gol stupendo, manda in porta Zaniolo ed è uno dei pochi a dare sempre la sensazione di poter creare qualcosa. Chiude con la fascia di capitano al braccio.

Il peggiore in campo

Juan Jesus. Rischia di rovinare l'esordio di Ranieri con la clamorosa autorete che regala il pareggio all'Empoli. E pure nel finale rischia grosso, venendo salvato dalla VAR dopo l'ennesima indecisone. Molto male.

La dichiarazione

Claudio Ranieri: "Noi il gol prima o poi lo facciamo, ma dobbiamo stare attenti a non prenderne. Il leit motiv è questo: non è possibile prendere tutti questi gol. Dovrò fare al meglio per colmare queste mancanze".

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert (81' Karsdorp), Zaniolo (55' Perotti), El Shaarawy; Schick (86' Celar). All. Ranieri

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah (64' Brighi), Bennacer, Krunic, Pasqual (84' Uçan); Farias (79' Oberlin), Caputo. All. Iachini

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: 9' El Shaarawy (R), 12' aut. Juan Jesus (E), 33' Schick (R)

Ammoniti: Florenzi, Cristante, Acquah, El Shaarawy

Note: espulso Florenzi all'80'