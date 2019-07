Elliott smentisce la vendita del Milan al fondo del Qatar. Intanto c'è il progetto per lo stadio

Il Milan non è in vendita, almeno per ora. E' infatti arrivata una secca smentita dal fondo Elliott riguardo una voce rilanciata dall'agenzia Adnkronos secondo cui era in corso una trattativa per la cessione del club al fondo del Qatar. Gli attuali proprietari, che hanno rilevato il Milan la scorsa estate dal cinese Yonghong Li, non sembrano per il momento intenzionati a lasciare e vogliono proseguire nel loro impegno a medio-lungo termine, come avevano detto in passato.

"La dirigenza rossonera è in trattative con i rappresentanti del Fondo di investimento del Qatar, per la cessione del club", ha scritto Adnkronos, parlando di un incontro per oggi a Milano tra i vertici del club rossonero e i dirigenti del Fondo qatariota, rappresentato ai massimi livelli. Dal club rossonero è arrivata una secca smentita: "notizia priva di fondamento".

L'ad del Milan Ivan Gazidis e il dt Paolo MaldiniLaPresse

Progetto nuovo San Siro

Intanto il Milan lavora per il nuovo stadio. Il progetto per la costruzione del nuovo San Siro sarà consegnato dai rossoneri e dall'Inter al Comune di Milano nella prossima settimana, secondo quanto riportato dall'Ansa. Lo hanno appena annunciato in un incontro "molto cordiale" l'ad della società nerazzurra Alessandro Antonello, il presidente e l'ad rossoneri Paolo Scaroni e Ivan Gazidis al sindaco Giuseppe Sala e al dg del Comune Cristian Marangone. Il masterplan dello stadio è stato preparato da una task force congiunta di esperti dei due club, al lavoro da novembre 2018.