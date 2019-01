Empoli-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, H.J. Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. Allenatore: Iachini.

Indisponibili: Capezzi, La Gumina, Maietta

Squalificati:

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Kouamé, Pandev. Allenatore: Prandelli.

Indisponibili: Hiljemark, Sandro, Sturaro

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il Genoa ha vinto tre degli ultimi quattro match di Serie A contro l’Empoli (1N), dopo che non aveva ottenuto neanche un successo nelle precedenti cinque sfide contro i toscani nella competizione (3N, 2P).

Il Genoa ha perso sei delle ultime nove trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (3V), anche se in due delle tre più recenti ha trovato il successo (1P) 1-0 contro il Verona nel dicembre 2017 e 2-1 contro il Frosinone lo scorso settembre.

L’Empoli ha subito almeno un gol in tutte le ultime 17 gare di campionato, la serie più lunga attualmente nel torneo; solo una volta nella sua storia in Serie A la squadra toscana ha registrato una serie più lunga, tra novembre 2005 e marzo 2006 (18).

Il Genoa ha raccolto solo quattro punti in trasferta in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio (quattro anche Empoli e Chievo).

Sfida tra le due squadre che hanno perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A (18 l'Empoli e 17 il Genoa).

Sfida anche tra le due squadre che hanno subito più reti nei primi tempi di questo campionato: 21 il Genoa e 17 l'Empoli.

Sono cinque i punti ottenuti da Genoa in Serie A sotto la gestione di Cesare Prandelli (1V, 2N, 3P). Solo una volta il tecnico italiano ne ha ottenuti meno nelle prime sei panchine in una squadra nella competizione: nell’ottobre 1997 con il Lecce (tre, escluso il periodo al Venezia con sole cinque panchine).

Il primo gol in Serie A di Christian Kouamé è arrivato nel match d'andata contro l'Empoli (esordio nel massimo campionato): dopo aver partecipato attivamente a sei gol nelle prime 14 presenze in A, l'attaccante non è entrato in alcun gol nelle ultime sei.

Miha Zajc è andato a segno in tre delle ultime quattro presenze da titolare in Serie A (tre gol).

Il più giovane centrocampista con almeno 12 presenze in questo campionato è Hamed Junior Traorè, il più giovane difensore con almeno 12 presenze in questo campionato è Cristian Romero.