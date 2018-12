Empoli-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Provedel; Maietta, Silvestre, Rasmussen; Veseli, Bennacer, Capezzi, Traore, Pasqual; Caputo, La Gumina. Allenatore: Iachini

Indisponibili: Polvani, Rodriguez

Squalificati: Di Lorenzo, Krunic

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsajko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Joao Mario, Keita; Icardi. Allenatore: Spalletti

Indisponibili: Miranda

Squalificati: Brozovic

Statistiche Opta

L’Inter ha trovato la vittoria in nove delle ultime 10 partite di Serie A contro l’Empoli (1N) e in questo parziale ha mantenuto la propria porta inviolata sette volte.

L’ultima rete casalinga dell’Empoli in campionato contro l’Inter è stata un autogol di Materazzi nell’aprile 2006; da allora 450 minuti senza segnare per la squadra toscana, parziale in cui ha registrato un pareggio e quattro sconfitte.

L’Empoli ha conquistato 13 punti in nove partite interne in questo campionato: solo nella stagione 1986/87 i toscani ne hanno ottenuti di più dopo altrettante gare casalinghe (14, contando i tre punti a vittoria).

In tutte le ultime cinque partite casalinghe dell’Empoli in campionato, entrambe le squadre sono andate a segno, per un totale di 20 gol: tre successi e due sconfitte per i toscani nel parziale.

L’Inter non ottiene i tre punti esterni da quattro gare consecutive in campionato (2N, 2P), dopo aver vinto tutte le precedenti quattro trasferte.

Dopo una serie di quattro successi esterni l’Inter ha alternato una sconfitta a un pareggio nelle ultime quattro trasferte in Serie A.

Nessuna squadra del campionato in corso ha segnato più gol dell’Inter da cross (nove), mentre solo il Frosinone (una rete) ne ha segnati meno dell’Empoli (due) da questa situazione di gioco.

L’Empoli ha conquistato tre dei suoi 16 punti in Serie A questa stagione fuori casa: il 19%, la peggior percentuale fra le squadre di questo campionato.

Francesco Caputo ha una media gol casalinga di 0.67 a gara (sei reti in nove partite interne): la migliore per un giocatore dell’Empoli nella Serie A con tre punti a vittoria.

Sono sette i gol e cinque gli assist per Ivan Perisic con l’Inter in Serie A nell’anno solare 2018; nel 2017 il croato aveva preso attiva a 27 reti nel massimo campionato (14 marcature, 13 assist).