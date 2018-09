Empoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terraciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Pasqual; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Indisponibili: Rodriguez, Antonelli

Squalificati:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Luiz Felipe, Lukaku, Berisha

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Empoli ha perso 11 volte nei 20 incontri di Serie A contro la Lazio e in 13 di questi ha subito almeno due reti.

L’Empoli ha vinto tre degli ultimi quattro incroci casalinghi contro la Lazio nella massima Serie, perdendo però il più recente: 1-2 nel febbraio 2017.

La Lazio ha vinto le ultime tre trasferte contro squadre neopromosse in Serie A, segnando almeno tre reti ad incontro (13 gol in totale).

Considerata anche la fine dello scorso campionato, la Lazio ha ottenuto un solo successo nelle ultime sei gare in Serie A (2N, 3P), dopo averne vinte cinque delle precedenti sei (1N).

Sono quattro i punti in classifica per l’Empoli dopo tre partite di questo campionato, non faceva meglio in Serie A dal 2006/07, dove ne ottene cinque nelle prime tre.

Si affrontano in questo incontro le squadre che hanno segnato più gol nella scorsa stagione tra Serie A (Lazio, 89) e Serie B (Empoli, 88).

Dopo tre giornate di campionato la Lazio ha registrato una percentuale realizzativa del 4.8%, maggiore solo di Bologna e Frosinone; la squadra biancoceleste ha chiuso lo scorso torneo prima in questa graduatoria (16.1%).

Due dei tre giocatori che contano più dribbling riusciti in questo campionato sono dell’Empoli: Miha Zajc (11) e Afriyie Acquah (nove) - tra loro solo Allan (10).

Matías Silvestre ha segnato due reti contro la Lazio in Serie A, più che contro ogni altra squadra attualmente nella competizione.

Ciro Immobile, miglior marcatore in Serie A nel 2018 (14 reti) ha segnato solo un gol in questo campionato: nella scorsa stagione dopo tre partite era già a quota quattro.