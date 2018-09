Empoli-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Bennacer, Capezzi, Traorè; Krunic; Caputo, La Gumina. All. Andreazzoli

Squalificati: Zajc

Indisponibili: Acquah, Antonelli, Rodriguez.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Conti, Montolivo, Strinic.

Statistiche Opta

Nelle ultime sette partite di Serie A tra Empoli e Milan, entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol: tre vittorie rossonere, tre pareggi e una toscana nel parziale.

L’Empoli non ha mai vinto in casa contro il Milan in Serie A: per i toscani sei pareggi e altrettante sconfitte.

Quattro punti nelle prime cinque partite per l’Empoli, stesso bottino delle ultime due stagioni passate in Serie A.

L’Empoli ha perso l’ultima partita casalinga in campionato, dopo una serie di 13 successi e sei pareggi nelle precedenti 19 gare interne tra Serie A e Serie B.

Il Milan ha guadagnato cinque punti nelle prime quattro partite di campionato: i rossoneri non partivano peggio dalla stagione 2013/14 (quattro punti).

Il Milan ha sia segnato che subito gol nelle ultime sei trasferte in campionato: nel parziale per i rossoneri un successo, tre pareggi e due sconfitte.

Dopo la Juventus, il Milan è la squadra con la miglior percentuale di passaggi riusciti in questo campionato (88%).

Il Milan ha perso cinque punti da situazione di vantaggio in questo campionato, più di ogni altra squadra.

Francesco Caputo ha segnato due gol con tre tiri nello specchio in questo campionato.

Gonzalo Higuain ha segnato tre gol in sei partite contro l’Empoli in Serie A, tutte nelle ultime tre sfide giocate.