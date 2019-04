Empoli-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traorè, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli

Indisponibili: Polvani (stagione finita), Mchedlidze (da valutare), La Gumina (60 giorni), Diks (da valutare), Rasmussen (7 giorni)

Squalificati: –

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Ounas, Milik. Allenatore: Ancelotti

Indisponibili: Albiol (20 giorni), Insigne (5 giorni), Chiriches (20 giorni), Diawara (40 giorni), Ghoulam (5 giorni), Mertens (3 giorni), Hysaj (3 giorni)

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro l’Empoli e in questo parziale ha realizzato 15 reti.

Prima del successo partenopeo del marzo 2017 (2-3), l’Empoli al Castellani era sempre rimasto imbattuto contro il Napoli in Serie A (2V, 4N).

In tutti gli ultimi tre confronti di Serie A tra Empoli e Napoli in casa dei toscani, entrambe le formazioni hanno sempre segnato almeno due gol (15 gol totali, cinque di media a incontro).

L’Empoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match consecutivi nelle ultime 11 partite di Serie A (2V, 3N, 6P), sconfitta nella gara più recente contro la Juventus.

L’Empoli ha alternato un pareggio a una vittoria nelle ultime quattro gare al Castellani in campionato, i toscani non rimangono imbattuti per cinque partite casalinghe di fila in Serie A da maggio 2016.

Con il successo contro la Roma, il Napoli ha vinto due partite di fila in campionato per la prima volta nel 2019 – i partenopei hanno tuttavia subito gol in tutte le quattro gare più recenti di Serie A, non arrivano a cinque di fila da febbraio 2017.

Soltanto la Fiorentina (19) ha perso più punti dell’Empoli (18) da situazione di vantaggio in questo campionato, mentre il Napoli è la squadra che ne ha persi meno (tre) una volta avanti nel punteggio.

Amin Younes ha realizzato due gol in Serie A, entrambi nelle ultime due gare – l’esterno tedesco non segna in tre match consecutivi in campionato dal dicembre 2015 con l’Ajax in Eredivisie.

Diego Farias ha realizzato tre gol contro il Napoli, contro nessuna squadra ha segnato di più in Serie A; contro i partenopei, inoltre, il brasiliano dell’Empoli ha messo a segno la sua prima doppietta nel massimo campionato (novembre 2014).

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha preso parte attiva a otto gol (cinque reti, tre assist) nelle sue ultime quattro partite contro l’Empoli in Serie A, realizzando una tripletta e fornendo un assist nel match d’andata (5-1, novembre 2018).