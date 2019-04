Empoli-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Oberlin. Allenatore: Andreazzoli

Indisponibili: Antonelli (da valutare), Farias (da valutare), Polvani (stagione finita), La Gumina (60 giorni), Acquah (7 giorni), Pajac (7 giorni), Silvestre (15 giorni)

Squalificati: –

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Murgia, Costa; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Jankovic (5 giorni)

Squalificati: Fares (1)

Statistiche Opta

Empoli e SPAL hanno pareggiato 2-2 nell’unico precedente in Serie A, nel match d’andata di questo campionato.

L’Empoli è imbattuto da cinque incontri casalinghi di Serie A (3V, 2N), non arriva a sei gare interne consecutive senza sconfitte nella competizione da maggio 2016.

Solo la Juventus (18) è imbattuta da più incontri casalinghi dell’Empoli (cinque: 3V, 2N) nella Serie A in corso.

La SPAL è la squadra che ha raccolto più punti rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto del campionato: (sette: 35 v 28 punti).

La SPAL ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1P), soltanto un successo in meno di quanti ne aveva ottenuti nella precedente parte della stagione in campionato (cinque in 27 incontri).

Solo il Cagliari (14) ha segnato più gol di testa della SPAL (12) in questa Serie A; i ferraresi avevano chiuso lo scorso campionato penultimi in questa graduatoria (cinque), dietro solo al Crotone (tre).

L’Empoli è la squadra che ha subito più tiri nello specchio in questo campionato (188).

Bartlomiej Dragowski ha effettuato 17 parate nell’ultimo match contro l’Atalanta, tante quante nelle sue prime sette partite di Serie A disputate con la maglia dell’Empoli.

L’attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, è il giocatore che ha segnato più reti in questa Serie A con la propria squadra in svantaggio (sette gol).

Nessun giocatore in questa Serie A ha fornito più assist su palla inattiva del centrocampista della SPAL Jasmin Kurtic: tre, arrivati tutti nel corso delle ultime sei trasferte nella competizione.