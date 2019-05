Empoli-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. All. Andreazzoli

Indisponibili: Diks, La Gumina, Antonelli, Polvani

Squalificati:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili: Djidji, Ansaldi

Squalificati:

Statistiche Opta

L'Empoli ha vinto sei delle 17 sfide in Serie A contro il Torino (8N, 3P), ma non batte i granata nel massimo campionato da tre partite (2N, 1P).

L'Empoli è imbattuto nelle otto sfide casalinghe in Serie A contro il Torino (2V, 6N), ben quattro volte la sfida è terminata a reti inviolate.

L’Empoli ha vinto le ultime due partite di campionato, non arriva a tre successi consecutivi in Serie A dal dicembre 2015.

L’Empoli ha vinto l’ultima trasferta di campionato, primo successo esterno per i toscani nella Serie A 2018/19: prima avevano ottenuto cinque pareggi e 12 sconfitte.

Il Torino ha guadagnato 60 punti, record per i granata in un campionato di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

Il Torino è imbattuto nelle ultime sette trasferte di campionato, ma ha pareggiato ben cinque di queste partite: solo tre gol subiti per i granata nel parziale.

L’Empoli ha perso 27 punti da situazione di vantaggio in questo campionato, più di ogni altra squadra nella competizione.

Nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Empoli da fuori area in questo campionato (due); i toscani sono anche quella che ne ha subiti di più dalla distanza (15).

L’ultimo gol del difensore del Torino Nicolas Nkoulou in Serie A è arrivato proprio contro l’Empoli nel dicembre 2018.

L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato sette gol in trasferta in questo campionato, al massimo ne ha realizzati nove fuori casa in una stagione di Serie A (2016/17).