Empoli-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Bennacer, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo. All. Iachini

Indisponibili: Lollo, Mchedlidze

Squalficati:

Udinese (4-3-2-1): Musso; Stryger Larsen, Opoku, Troost-Ekong, Samir; Fofana, Behrami, Mandragora; De Paul, Pussetto; Lasagna. All. Velazquez

Indisponibili: Teodorczyk, Pezzella, Badu, Ingelsson, Barak

Squalficati: Nuytinck

Statistiche Opta

Sono 22 i precedenti in Serie A tra Empoli e Udinese: nove successi friulani, cinque vittorie toscane, otto pareggi.

L’Empoli ha ottenuto i tre punti nel confronto casalingo più recente contro l’Udinese in Serie A, dopo che aveva vinto solo una delle precedenti otto sfide interne contro i friulani (4N, 3P).

L’Empoli ha raccolto sei punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria, solo una volta in Serie A era partito cosi male dopo 11 giornate (2003/04), stagione in cui retrocesse in Serie B.

L’Udinese ha raccolto nove punti in questo campionato, record negativo per i friulani dopo 11 partite nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (1994/95).

L’Udinese ha raccolto solo un punto nelle ultime sei partite di campionato, subendo in cinque di queste almeno due reti in ogni match.

L’Udinese ha segnato il 70% delle reti negli ultimi 30 minuti di gioco, un record in percentuale nella Serie A in corso.

L’Empoli è la squadra con la percentuale realizzativa più bassa (6.7%) di questo campionato – l’Udinese è quartultima in questa graduatoria (7.7%).

L’Udinese è, al pari del Cagliari, una delle due squadre a contare meno marcatori diversi in questo campionato (solo quattro).

L’Udinese è la vittima preferita in Serie A di Afriyie Acquah (due reti), entrambe sono però arrivate in Friuli.

12 dei 19 gol di Kevin Lasagna in Serie A sono arrivati in trasferta, inclusi tutti gli ultimi quattro.