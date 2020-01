Eriksen-Inter, affare pronto a sbloccarsi: i nerazzurri arriveranno ai 20 milioni grazie ai bonus

I trentaquattro minuti (28 + 6 di recupero) giocati ieri sera da Christian Eriksen (subentrato al 62' a Erik Lamela) nella sfida casalinga contro il Norwich CIty, potrebbero essere stati gli ultimi con la maglia del Tottenham. José Mourinho ha nuovamente, come si suol dire, 'ciurlato nel manico' in conferenza, prima definendo il giocatore indispensabile, per poi tenerlo in panchina per due terzi della partita contro il fanalino di coda di Premier. In una gara vinta di misura, 2-1, grazie alle reti di Alli e Son, con una prestazione "al risparmio" del danese, senza scintille, occorre dirlo.

Tottenham-Norwich City, Premier League 2019-2020: da sinistra Max Aarons (Norwich City) e Christian Eriksen (Tottenham) (Getty Images)Getty Images

L'Inter arriverà ai 20 milioni richiesti da Levi coi bonus

L'affare con l'Inter è in dirittura di arrivo. Oggi, giovedì 23 gennaio è il giorno in cui la trattativa dovrebbe sbloccarsi definitivamente. Le cifre: il ds nerazzurro Piero Ausilio è arrivato a offrire 15 milioni agli Spurs, ma il presidente Daniel Levy non si sposta dai 20 chiesti dapprincipio. Nel nuovo contatto tra società, l'Inter alzerà la posta in palio, inserendo - oltre alla cifra fissa - qualche bonus per arrivare alla cifra richiesta dal club londinese.

Il danese pronto a rinunciare qualcosa alla buonuscita

In questo senso, può giocare un ruolo fondamentale anche lo stesso Eriksen che, nel caso in cui fosse disposto ad accettare qualche "rinuncia" nell'ambito della buonuscita che riceverà dal Tottenham. E fare così contenti tutti. Anche perché il contratto che lo legherà coi nerazzurri è piuttosto interessante: quattro anni e mezzo a 8 milioni a stagione.