Fiorentina e Bologna fanno 0-0 nel giorno del ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina viola dopo le dimensioni di Stefano Pioli giunte a inizio settimana dopo la sconfitta casalinga patita contro il Frosinone. Un pari prezioso per i rossoblù di Mihajlovic, balzati a quota 31 nella corsa salvezza. Sotto il diluvio dell'"Artemio Franchi", a un primo tempo strappa sbadigli corrisponde una ripresa più vivace con un palo di Muriel e il colpaccio sfiorato, nel finale, da Orsolini con Lafont fuori dai pali.

La cronaca della partita

Primo tempo dall'agonismo accesissimo ma con in serbo poco o nulla in zona rete. Da segnalare, al 10', un veloce contropiede di Simeone, che si fa 50 metri palla al piede dopo un corner rossoblu, prima di concludere con un diagonale mancino neutralizzato da Skorupski. Al18', quindi, ancora protagonista il portiere polacco del Bologna, che smanaccia un paio di corner di Veretout brima di respingere una conclusione a botta sicura di Dabo. Il Bologna è insidioso al 40: gran cross dalla sinistra di Dijks e palla rimessa al centro di Orsolini con respinta di puro istinto di Lafont. Nella ripresa, dopo 10', la mossa che accende la partita è il subentro di Mirallas al posto di Simeone. Chiesa e Biraghi sono liberi, così, di giocare più avanzati e la Fiorentina si rende pericolosa: al 65', su palla proveniente dalla sinistra, Muriel sfugge a Lyanco e conclude con un mancino potentissimo ben ribattuto da Skorupski. Al 68', quindi, destro da fuori dello stesso Mirallas, controllato ancora una volta dal portiere polacco rossoblù. L'occasionissima, tuttavia, dopo una "simulazione" in area per parte che costa il giallo a Muriel e Palacio, arriva al 79': lo stesso Muriel, dalla sinistra, mette al centro un tiro-cross che gira in area. Chiesa manca la deviazione in estirada e la palla va a rimbalzare sul palo più lontano. Nel finale, tuttavia, è il Bologna a sfiorare il colpaccio: all'80' palla persa sanguinosamente da Veretout con Lafont a trequarti campo: Santander la palla a Orsolini il quale, a porta sguarnita, ritarda la conclusione permettendo a Lafont di recuperare metri e parare il tiro dell'ex Ascoli e Atalanta. Finisce 0-0.

La statistica chiave

0 - Come le vittorie in campionato della Fiorentina all'"Artemio Franchi" nel 2019.

Il migliore

Federico CHIESA (Fiorentina): nel primo tempo, dovendo assolvere al compito di ala "box to box", appare piuttosto slegato. "Liberato" in fase d'attacco dopo l'ingresso di Mirallas, è insieme a Muriel l'uomo più pericoloso dei viola.

Il peggiore

LYANCO (Bologna): troppo distratto in marcatura, specie nella ripresa affiancato a Muriel.

La dichiarazione

Vincenzo MONTELLA, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport: "Era da 8 turni che la squadra non usciva dal campo con la porta inviolata. Non subire gol è un primo passo per sistemare le cose. Ho trovato una squadra con grande cultura del lavoro e questa sarà la base per una chiusura di stagione come si deve. Certo, sappiamo tutti quanto ci sia da migliorare in zona gol...".

Il tabellino

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella; Chiesa, Dabo, Veretout, Gerson (77' Benassi) Biraghi; Simeone (56' Mirallas), Muriel (87' Vlahovic). All.: Montella.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar (72' Dzemaili), Poli (78' Donsah); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (82' Santander). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Paolo Giacomelli di Firenze.

Note - Recupero 1+3. Ammoniti: Dijks, Muriel, Palacio, Santander, Veretout.