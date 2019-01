Esperienza e "garra" da vendere: l'Inter ha fatto centro con Godin, ma ora deve blindare Skriniar

Nuova squadra, medesimo modus operandi per Beppe Marotta: l’imminente acquisto a parametro zero del leader difensivo di Atletico Madrid e Nazionale uruguaiana Diego Godin è infatti il più tipico dei colpi “à la Marotta”, il primo da quando ha assunto il nuovo incarico. L’accordo è stato praticamente raggiunto e lo scenario che si prospetta in casa nerazzurra è dei più intriganti con una batteria di difensori centrali per la stagione 2019/2020 (l’uruguaiano arriverà infatti a luglio da svincolato) composta da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Diego Godin.

Operazione convincente

L’operazione Godin convince inanzittutto per il “costo zero” e anche qualora dovesse essere imbastito un contrattone (si parla di un ricco biennale con opzione per il terzo anno, al momento) il gioco varrebbe la candela. Sì perchè Godin è un titolare inamovibile di Atletico Madrid e Uruguay, ha giocato due finali di Champions – in una ha pure segnato – una semifinale mondiale (tre le sue partecipazioni) e a fronte di un’età non più giovanissima (33 anni da compiere a febbraio) è fisicamente integro non essendo mai incappato in gravi infortuni nel corso della sua carriera.

Il centrale uruguagio andrà a sostituire il suo vecchio compagna di squadra all’Atletico Madrid Miranda, ormai stufo di non recitare più un ruolo da attore protagonista nell’Inter di Spalletti. Miranda che, ricordiamo, arrivò all’Inter quando le sue quotazioni agli occhi di Simeone erano in netto ribasso, mentre Godin riveste ancora il ruolo di lìder maximo a Madrid.

C’è un "ma"

Già, perchè le vie del calciomercato sono infinite e dunque fino a che Milan Skriniar non verrà blindato con il tanto chiacchierato rinnovo di contratto non si può mai sapere. Qualora l’Inter dovesse cederlo a peso d’oro a una big del calcio europeo perderebbe una pedina difficilmente rimpiazzabile; nemmeno l’approdo di Godin alla Pinetina sarebbe una “pezza” soddisfacente. Il roccioso e qualitativo centrale slovacco rappresenta infatti presente e futuro della difesa nerazzurra, Godin invece garantirebbe esperienza internazionale e affidabilità assoluta per le due stagioni a venire alternandosi ai due attuali centrali titolari nerazzurri.

Al di là dei possibili scenari futuri è fuori discussione che Marotta abbia piazzato un autentico colpaccio, in anticipo sui tempi e sbaragliando la concorrenza. Un’operazione resa possibile anche dall’accresciuto appeal internazionale dell’Inter di Suning, tornata a calamitare l’attenzione dei calciatori di indiscusso livello internazionale.