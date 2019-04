Eto’o torna a parlare e, inevitabilmente, l’argomento è l’Inter. L’attaccante camerunese ricorda il suo passaggio ai nerazzurri nel 2009, ma soprattutto conferma il suo cattivo rapporto con Guardiola che difatti lo cacciò da Barcellona.

" Pep ha vissuto la sua vita a Barcellona, ma negli anni passati da allenatore non ha capito la squadra che aveva. Non viveva per la vita del nostro gruppo. Preferiva Messi a me come attaccante ed io provai a dirgli ‘Mi chiederai scusa, perché sarò io a far vincere il Barcellona, non Messi’. Messi arrivò dopo, ma potete chiedere a Xavi, Iniesta e ad altri, quella era la mia era. Io ho fatto vincere il Barcellona, Guardiola dovrebbe chiedermi perdono. [Eto’o a BeIN Sports] "

Per la cronaca, al primo anno Guardiola riuscì a fare Triplete con Eto’o in campo. Poi l’attaccante del Camerun volò all’Inter, ma comunque il Barcellona fu capace di fare un nuovo Triplete nel 2011. Ma Eto’o è entrato nella storia per essere stato il primo ed unico giocatore a conquistare due Tripleti consecutivi e con due maglie differenti.

" Poi il mio agente mi disse che il club mi aveva messo sul mercato. ‘Davvero? Sì, davvero’. Fu una richiesta di Guardiola. Il passaggio all’Inter? L’accordo migliore della storia del calcio. È chiaro che la possibilità che Pep mi ha dato, lasciandomi andare, mi ha permesso di diventare una parte ancora più grande della storia del calcio. E ha permesso all’Inter di completare il più grande accordo della storia "