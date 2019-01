Fabian Ruiz: "Ancelotti è un grande allenatore, Xavi il mio idolo"

Una partenza a rallentatore poi, come un diesel, Fabian Ruiz si è conquistato a pieno la fiducia di Carlo Ancelotti diventando così una pedina fondamentale per il gioco del tecnico italiano. 4 reti segnate nella prima metà del campionato, condite da prestazioni di alto livello sia a livello tattico sia a livello tecnico. Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’ex Betis Siviglia ha tracciato un bilancio di questi primi mesi di campionato:

" Giocare qui è magnifico. Albiol e Callejon mi hanno aiutato tantissimo. Sono stati loro i primi con i quali ho parlato, mi facevano da traduttori e sono amici prima ancora che colleghi, ma adesso sto imparando l’italiano. Il Napoli è una famiglia. Ancelotti? Lavorare col mister è fantastico, lo sapevo già prima di conoscerlo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per lo scudetto è difficile, ma ci proveremo fino alla fine, vogliamo fare strada in Europa League. Il mister è convinto che presto vinceremo qualcosa perché il Napoli ha un gruppo forte. Con tranquillità e lavorando come sappiamo i trionfi arriveranno "

Fabian Ruiz ha poi parlato anche della sua collocazione in mezzo al campo: “Mi trovo meglio in mezzo al campo, ma pure a sinistra mi diverto. Mi sono innamorato del calcio grazie a Xavi, lui è stato per anni ed anni una colonna del Barcellona ed anche della Spagna. Sogno di ripercorrerne le orme” .

Infine, il centrocampista ha parlato anche di Napoli e dei suoi gusti (sicuramente rivedibili): “La mia giornata spesso è allenamento, pranzo con la squadra e poi relax a casa. Di sera esco con Mertens che mi porta a conoscere Napoli, è un grande calciatore e una grande persona. Parlo ancora poco napoletano, ma c’è la parola “frà” che mi diverte molto. Fratm è Mertens, ma non mangio mai la pizza: non mi piace…”.

