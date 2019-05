Facciamo i conti: Atalanta, Sassuolo, Champions e il caso Mapei Stadium

A 90 minuti da una storica (e meritata) prima qualificazione alla Champions League. L'Atalanta di Gasperini per essere sicura di terminare il campionato al terzo posto della classifica dovrá semplicemente battere il Sassuolo di De Zerbi nel match in programma al Mapei Stadium domenica sera. Apriti cielo. L'Atalanta, in casa, nello stadio del Sassuolo, che non ha piú niente da chiedere a questa stagione. Cioé proprio nell'impianto dove la Dea ha giocato anche le sue partite di Europa League e contro una societá considerata all'unanimitá in ottimi rapporti con i bergamaschi.

Perché si gioca a Reggio Emilia

Innanzitutto facciamo chiarezza. Si gioca al Mapei Stadium, perché circa due settimane fa sono iniziati i lavori all'Atleti Azzurri d'Italia per la costruzione del nuovo stadio di proprietá dell'Atalanta (La Gewiss Arena). E quindi le ultime due partite casalinghe di questa Serie A, previo accordo con la Lega Calcio, la squadra orobica ha avuto il permesso di giocarle a Reggio Emilia. La ristrutturazione dell'impianto bergamasco sará in tre fasi e durerà due anni circa: estate 2019 (Curva Nord, ampliata a 9.135 posti), estate 2020 (Curva Sud), estate 2021 (Tribuna Giulio Cesare). I lavori allo stadio dovrebbero proseguire soltanto nei periodi estivi, così da permettere all'Atalanta di poter giocare comunque a Bergamo le partite interne nelle prossime stagioni.

Josip Ilicic esulta con Duvan Zapata, Sassuolo-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

Come funziona l'affitto dell'impianto

L'Atalanta per giocare a Reggio Emilia paga un affitto alla societá "Mapei Stadium srl", la stessa societá a cui versa un contributo il Sassuolo Calcio per giocare le gare interne di campionato in questa struttura. La Mapei Stadium srl é amministrata da Giorgio Squinzi, storico patron dei neroverdi. Quindi é formalmente sbagliato dire che l'Atalanta paga un affitto al Sassuolo per giocare al Mapei Stadium, ma é normale che anche il Sassuolo (informalmente) ne benefici. Non sono note le cifre precise e non ci sono accordi invece legati ad incasso per vendita di biglietti: quello sará interamente atalantino. L'Atalanta, attraverso la Dea Card, ha poi permesso agli abbonati di poter avere certezza del loro posto anche al Mapei in queste due ultime gare casalinghe.

Dove giocherá l'Atalanta le sue gare europee?

Questa é una domanda a cui non si puó ancora dare risposta in questo momento. Difficilmente entro settembre l'Atalanta avrá l'approvazione dall'UEFA per disputare le proprie gare casalinghe nelle coppe a Bergamo (la famosa licenza UEFA). Probabile che venga stipulato un nuovo accordo per giocare al Mapei Stadium, sia in caso di Champions League che di Europa League. Peró sono valutazioni che Percassi e i suoi faranno nel corso dell'estate e dopo attente analisi.

Barrow - Atalanta-FC Copenaghen - Europa League 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Quanto vale la qualificazione alla Champions

Quanto incasserebbe l'Atalanta qualificandosi alla prossima Champions? Usando i parametri attuali, almeno 25 milioni di euro. Considerando il bonus da partecipazione, il ranking storico e i ricavi minimi dal market pool (considerando l’ipotesi peggiore per ciascuna squadre, cioè che le altre tre italiane arrivassero in fondo al torneo), sarebbe questa la cifra minima. Ai quali andrebbero aggiunti gli incassi per le tre partite in casa nel girone.

Precedenti favorevoli per la Dea, ma guai a pensare male

Prima di tutto un dato. Tra Serie A, qualificazioni all’Europa League ed Europa League, l’Atalanta ha perso solo una delle 14 partite giocate al Mapei Stadium (otto vittorie e cinque pareggi), proprio la prima di queste, nel novembre 2013. La gara d'andata, giocata a Reggio, é terminata 2-6 per i nerazzurri, con tripletta di Ilicic. Insomma, l'Atalanta ha un ottimo score sia in quello stadio che contro il Sassuolo. Pensare sia una partita scontata, peró, é sbagliato. Proprio perché ci saranno i sospetti di molti, la gare verrá giocata a viso aperto. Vedremo se la vittoria andrá a chi avrá piú motivazioni, che in questo caso puó coincidere con chi paga un affitto a una societá partner della squadra ospite.