Facciamo i conti: Cairo gongola, questo Torino vale già una fortuna

Il derby della Mole, a quattro giornate dal termine del campionato, con la Juventus già campione d'Italia. Ma il destino, questa volta, appare meno scritto che in altre circostanze. Perché il Torino ha fin qui disputato un torneo di altissimo livello, ha appena sconfitto il Milan per 2-0 ed è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Il lavoro della dirigenza piemontese e di Walter Mazzarri è già stato lodato in lungo e in largo. Ma i benefici, oltre che sportivi, per il Torino diventeranno a breve anche economici. I granata, infatti, abituati a generare plusvalenze dalle loro cessioni (soprattutto nell'era Cairo), si ritrovano una rosa decisamente rivalutata dalla stagione che giunge al termine e in estate potrebbero anche pensare di lasciar partire qualche gioiello per guadagnare budget e migliorare ulteriormente il proprio gruppo di giocatori. Da Izzo a Ola Aina, da Nkoulou a Belotti, abbiamo selezionato i "pezzi pregiati" del Toro, spiegando il perché della loro valutazione attuale. Ci sarebbe anche Cristian Ansaldi, autore di una stagione meravigliosa, che però a settembre compirà 33 anni e non ha più molto mercato.

Andrea Belotti: 45 milioni di euro

Non vale più i 100 milioni di euro chiesti da Cairo alla fine del campionato 2016/17 (26 reti in Serie A). Oggi, però, Andrea Belotti è un attaccante completo, che ha superato i momenti difficili ed è cresciuto anche a livello di leadership. Senza dimenticare che a dicembre compirà appena 26 anni. Il suo prezzo di mercato parte da una base di 45/50 milioni. E vista la carenza a livello europeo di prime punte pure, così giovani ma esperte, arriveranno sempre importanti offerte alla dirigenza granata. Privarsi del proprio capitano non è ovviamente così semplice.

Armando Izzo: 20 milioni di euro

Classe 1992, ormai stabilmente nel giro della Nazionale di Mancini, ha disputato un campionato fenomenale, esaltandosi nella difesa a tre di Mazzarri. Il Torino a luglio lo ha pagato 10 milioni di euro e adesso ne vale almeno 20. Ma alcuni club, magari stranieri, potrebbero anche far pervenire offerte leggermente più alte. Percorso di crescita completato, a 27 anni è uno dei migliori marcatori italiani in circolazione.

Ola Aina è arrivato al Torino in prestito dal Chelsea: per riscattarlo, occorreranno 10 milioni di euro.LaPresse

Ola Aina: 20 milioni di euro

Con dieci milioni di euro da versare nelle casse del Chelsea, i granata si assicurano l'esterno classe 1996 a titolo definitivo. Il prestito con diritto di riscatto pattuito in estate, infatti, favorisce i granata. E considerata l'età del calciatore e lo stato di salute economica del Torino, è facile ipotizzare un immediato riscatto di Ola Aina, che adesso vale già almeno il doppio della cifra concordata qualche mese fa.

Daniele Baselli: 20 milioni di euro

27 anni e la sensazione di aver raggiunto la piena maturità calcistica. Daniele Baselli è stato un punto fermo del Torino di Mazzarri, prima mezz'ala, poi trequartista. Un centrocampista da 5/6 gol facili a stagione, che ha imparato a fare entrambe le fasi. ll Toro lo comprò nel 2015, pagando sei milioni di euro all'Atalanta. Oggi ne vale circa 20. E ci sono almeno quattro club, tra Italia e estero, che lo seguono da tempo. Partirà in estate?

L'esultanza di Belotti e Baselli dopo il gol segnato in Sampdoria-Torino, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Nicolas Nkoulou: 15 milioni di euro

Tra prestito e riscatto è costato appena quattro milioni di euro. Ha compiuto a marzo 29 anni ed è uno dei migliori difensori del campionato. Probabile che diverse big in estate si facciano avanti per avere questo leader difensivo, fortissimo di testa, esperto, bravo ad impostare e ineccepibile in marcatura. Prezzo di mercato? Tra i 15 e i 20 milioni di euro. Plusvalenza garantita.

Soualiho Meité: 15 milioni di euro

In estate è stato scambiato alla pari con Barreca (andato al Monaco). A tanti è sembrato un azzardo, si è rivelata una mossa vincente. Pilastro del centrocampo di Mazzarri, fisicamente eccellente, dotato di discreta tecnica. Era stato valutato 10 milioni, ma dopo questa stagione, viste età ed esperienza, ne vale già 15. Ha molto mercato, soprattutto in Francia, dove lo hanno già ammirato in passato.