Tassazione Irpef solo sul 30% dei redditi imponibili di lavoro percepiti dai lavoratori italiani e stranieri che dall'estero si trasferiscono in Italia impegnadosi a rimanervi per almeno un biennio. Tradotto in soldoni: per ogni 100 euro di reddito, 70 sono esenti da tassazione, in virtù di una normativa che, come spiegato da Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore e da Calcio e Finanza, potrebbe favorire un netto risparmio da parte delle nostre società di Serie A. Una novità fondamentale soprattutto in vista della prossima sessione di calciomercato, che potrebbe quindi vedere i nostri club protagonisti piú che in passato.

La nuova normativa nello specifico

Intanto specifichiamo che é contenuta nell’articolo 5 nel nuovo decreto Crescita (Dl n. 34 pubblicato il 30 aprile nella Gazzetta Ufficiale n. 100). Prevede in sostanza, per chi trasferisce la propria residenza in Italia per un minimo di 24 mesi, non avendo risieduto nel nostro paese negli ultimi due anni, che l’Irpef venga tassata solo sul 30% dell’imponibile. La durata del beneficio fiscale è di 5 anni (poi prorogabili di ulteriori 5 al ricorrere di determinate condizioni).

Tempistiche di applicazione: da giugno in poi

L'esenzione Irpef del 70% del reddito riguarda coloro che acquisiranno la residenza fiscale in Italia a partire dall’anno di imposta 2020. Quindi riguarda il prossimo anno? No, perché la disciplina italiana fiscale prevede che si qualifichino come residenti in Italia le persone fisiche che, per più di 183 giorni, risultino iscritte all’anagrafe della popolazione residente in Italia oppure risultino avere in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 183 giorni sono circa sei mesi e quindi diciamo da giugno 2019 in avanti. Quindi chi da giugno risiede (o ha domicilio) nel suolo italiano.

Perché i nostri club sono direttamente interessati

Perché di fatto questa normativa riguarda chi dall'estero viene a lavorare e vivere in Italia e chi dá loro lavoro, indipendentemente dalla categoria. Gli sconti fiscali per le nostre squadre riguardarebbero sia gli allenatori (si parla soprattutto di Antonio Conte) ma anche i giocatori, con un beneficio fiscale più importante per le squadre del Sud: in Basilicata, Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia, l’imponibile scenderà infatti addirittura al 10%. E visto che per allenatori e giocatori le cifre che circolano sono nell'ordine dei milioni di euro, il costo lordo scenderebbe drasticamente. Ad esempio, uno stipendio netto di 10 milioni di euro, che ora al lordo costa al club quasi 19, potrebbe costare sull'ordine dei 12/13. Un risparmio palese. Questa legge permetterà alle nostre squadre di corrispondere a calciatori e allenatori provenienti dall'estero stipendi molto più alti rispetto al passato.

Quando ne sapremo di piú? Un'estate caldissima

Bisogna attendere l’emanazione della legge di conversione (entro il 29 giugno) per conoscere la versione definitiva dell’articolo 5 del Decreto Crescita. Una volta convertita la legge, i nostri club potranno usufruirne e sfruttarne i benefici. E la competitività del calcio italiano potrebbe aumentare, considerata questa significativa diminuzione del carico fiscale. L'attesa sale, perché quest'estate potrebbe rappresentare un punto di svolta. Offerte adeguate al mercato e non piú al ribasso. Grandi calciatori e grandi allenatori direttamente interessati.