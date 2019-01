Facciamo i conti: Higuain al Chelsea, un bene anche per la Juventus

Il deal è quasi completato. Con ogni probabilità Gonzalo Higuain diventerà presto un nuovo giocatore del Chelsea. Un’operazione complessa e tenuta aperta su più fronti, con Juventus, Milan, Chelsea, Atletico Madrid e anche Genoa (che cederà ai rossoneri Piatek) coinvolte. Rimane difficile valutare ora chi ci avrà rimesso e chi ci avrà guadagnato con questo inaspettato movimento di mercato, ma ad oggi per il Milan l’affaire Higuain è stato finanziariamente negativo, mentre per la Juventus c’è ancora la possibilità (grazie al Chelsea) di evitare una perdita economica.

Cosa prevedeva l’accordo Milan-Juventus per Higuain

L’accordo con la Juve, firmato ad inizio agosto 2018, ha portato alla cessione a titolo temporaneo (prestito) di Gonzalo Higuain al Milan “a fronte di un corrispettivo di 18 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/19”. Il contratto prevedeva, inoltre, la facoltà (e, badate bene, non l’obbligo) per il Milan di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/19, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del l’attaccante argentino, a fronte di un corrispettivo di 36 milioni pagabili in due esercizi. Il numero 9 sarebbe costato quindi in totale 44 milioni di euro. Lo stipendio di Higuain, secondo le rilevazioni della Gazzetta dello Sport, al Milan è di 9,5 milioni di euro netti (17,57 milioni lo stipendio lordo sui conti dei rossoneri).

Higuain - Juventus-Milan - SupercoppaLaPresse

Quanto ha speso finora il Milan per Higuain

Ma quanto influirà l’operazione Higuain sul bilancio del Milan? La risposta è complessa, ma si può sicuramente affermare che questi sei mesi dell’argentino in rossonero sono stati decisamente negativi per le casse del club. Sul bilancio del Milan graverebbero solo le mensilità fin qui corrisposte al calciatore argentino (circa 9 milioni lordi, cioè metà dell’ingaggio annuo). In generale, però, a questi andrebbero aggiunti i 9 netti (18 lordi) per metà del prestito annuale, che però probabilmente graverebbero sul bilancio 2019/20. Circa 27 milioni lordi in totale, comunque. Provando a fare un gioco e considerando gli otto gol segnati, ogni rete del Pipita è costata al Milan circa 3,3 milioni di euro. Non poco.

Juventus: ok il Chelsea, a patto che ci sia il riscatto

Con che formula andrebbe Higuain al Chelsea? Prestito di sei mesi con diritto di riscatto, che può allungarsi fino a giugno 2020 in caso di raggiungimento, sia da parte di Higuain che del Chelsea, di determinati obiettivi (presenze, gol e piazzamento di squadra). Le cifre per prestito e riscatto non sono ancora note, ma è normale che la Juventus stia trattando per ottenere le stesse somme concordate in precedenza con il Milan. Tutto calibrato sul raggiungimento di obiettivi fissati. In generale anche i rossoneri avrebbero potuto riscattare Higuain solo centrando la qualificazione alla prossima Champions. Nessuna garanzia nemmeno in quel caso. La Juve, però, ben consapevole del feeling tra Sarri e il Pipita, spera che questi sei mesi servano a rivalutare la quotazione dell’attaccante sudamericano, in modo da non doversi trovare in estate con un ingaggio pesante tra le mani e un giocatore ormai fuori dal progetto bianconero.