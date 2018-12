Facciamo i conti: James Pallotta, il presidente contestato che ha cambiato il business della Roma

" "Nessuno è soddisfatto di questa stagione, l'obiettivo è raddrizzarla e migliorare in quello che facciamo. Ci lavoreremo tutti insieme, a partire da me, passando per i dirigenti, Monchi, Di Francesco, fino ai giocatori". "

Migliorare, sempre e comunque. Questo l'imperativo di James Pallotta, emerso una volta di più nelle sue parole alla vigilia dell'attesissimo match Juventus-Roma. Il presidente statunitense si prende le proprie responsabilitá e per prova a calmare la tifoseria giallorossa, che anche in questa settimana ne ha contestato l'operato. I risultati, economici e sportivi, sono però dalla sua parte. Nelle ultime quattro stagioni per ben tre volte la Roma si è ritagliata un posto nelle prime 16 squadre d'Europa, il fatturato capitolino è in crescita costante, la lungimiranza sul mercato è sempre stata certificata da laute plusvalenze. Mancherebbe la conquista di un titolo, ma negli ultimi anni il club di Pallotta si è assestato nell'élite italiana e ha iniziato a confermarsi a livello continentale.

Squadra Ottavi di CL raggiunti dal 2015-16 Juventus 4 Roma 3 Napoli 1 Inter, Milan, Lazio 0

Ricavi boom, anche se il debito è alto

Dagli ultimi dati disponibili (estate 2018, bilancio del club), i ricavi della Roma sono cresciuti fino a 320 milioni di euro, in netta espansione rispetto ai 278 milioni del giugno 2017. Pensare che nel 2015 erano 180 milioni di euro, quasi la metá della cifra segnata a bilancio quest'anno. Gli incassi UEFA sono importanti (94 nell'ultima grande stagione conclusa in semifinale di Champions), il rosso è stato ridotto a 25 milioni di euro, il fair play finanziario rispettato dopo le precedenti sanzioni. Resta da tenere sotto controllo il debito, salito a 218 milioni di euro. Tutto sommato, però, l'analisi finanziaria complessiva della societá capitolina emette riscontri positivi. Il lavoro della proprietá americana, impegnata anche in campagne commerciali dal respiro internazionale, si è visto.

Anno Ricavi (Milioni di euro) 2018 320 2017 278 2016 219 2015 180

Plusvalenze paurose, anche prima di Monchi

Dal 2012 ad oggi la Roma ha incassato circa 435 milioni di euro in plusvalenze. La cifra, ovviamente, non tiene conto di quanto il club ha speso sul mercato, ma solo degli utili arrivati dalle cessioni. L’ultima sessione, quella estiva, ha prodotto numeri importanti. Nainggolan all’Inter ha fruttato 31,9 milioni di euro. Alisson al Liverpool (57,5 milioni) e Strootman al Marsiglia (18) finiranno sul prossimo bilancio. Negli ultimi anni la Roma ha collezionato capolavori in uscita: Salah, Marquinhos, Rudiger, Romagnoli, Paredes e Emerson, solo per citarne alcuni.

Problemi per lo stadio, suo grande obiettivo

Per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma, invece, i problemi persistono. La bocciatura sul progetto di Tor di Valle questa volta è arrivata direttamente dall’Autorità di controllo dei servizi del Campidoglio capeggiata dal tecnico Gandurra. L’authority capitolina ha depositato sul tavolo della Raggi una relazione che boccia il progetto per quel che concerne il deflusso del traffico. Pallotta e il suo staff sono pronti a investire una cifra tra i 120 e i 150 milioni di euro in questa nuova struttura, ma il lieto fine pare non arrivare mai. Un'ennesima battaglia del boss a stelle e strisce, che da tempo lotta per realizzare questo nuovo sogno. Contro tanti, per "migliorare", sempre.