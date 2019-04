Facciamo i conti: le 5 cose da capire e sapere sulla querelle UEFA-Milan

Nella giornata di mercoledì, la Camera di investigazione UEFA dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il Milan alla Camera Arbitrale CFCB. La UEFA ha precisato che non rilascerà altri commenti a riguardo fino a una decisione da parte della stessa CFCB. Un'ennesima scossa nell'ambiente rossonero, che ormai da tempo ha intrapreso un'accesa diatriba con l'istituzione che governa il calcio europeo. Il tema del dibattito resta sempre lo stesso: il fair play finanziario. Per rendere meno torbida la nebulosa situazione è necessario comprendere quali siano nello specifico le argomentazioni dell'UEFA e come si muoverà il Milan per evitare eventuali sanzioni.

1) Perché il Milan è stato nuovamente deferito?

Risposta semplice. Il club ha mancato il raggiungimento del pareggio di bilancio (richiesto dall'UEFA) nel corso dell’attuale periodo di osservazione e relativo agli esercizi conclusi nel 2016, 2017 e 2018. Questo nuovo deferimento non è correlato alle decisioni prese dalla Camera arbitrale a dicembre, riguardante i precedenti periodi di osservazione (agli esercizi chiusi nel 2015, 2016 e 2017). Il deferimento attuale, dunque, è riferito al triennio comprendente l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. In sostanza il Milan non avrebbe rispettato i vincoli UEFA e non avrebbe invertito la tendenza, nonostante il richiamo precedente.

2) Cosa non tollera l'UEFA nella gestione rossonera?

Come specificato dal Sole 24 Ore, il risultato negativo per 126 milioni di euro di questo triennio rossonero, aggrava ulteriomente la situazione, visto che la UEFA aveva già sanzionato il Milan per la perdita di 120 milioni del biennio precedente. Occorreva un'inversione di rotta che, secondo l'UEFA, non è arrivata. Tanto che il "rosso" complessivo è aumentato e non diminuito. Trend negativo non tollerato dall'organo che vigila sul fair play finanziario.

3) Quali sono i rischi concreti per il Milan?

Il rischio più concreto spaventa sia la dirigenza rossonera che i tifosi del Diavolo: esclusione dalle coppe europee. Recidività è la parola chiave. L'UEFA potrebbe esercitare una sanzione tanto gravosa per il Milan proprio per la sua "ricaduta". Se il Club Financial Control Body dovesse optare per una nuova sanzione, il recente precedente (ancora per altro oggetto di appello al Tas di Losanna), giocherebbe un ruolo cruciale. E la massima punizione prevista per il mancato rispetto dei regolamenti sul fair play finanziario, potrebbe davvero colpire il Milan.

4) Quali sono le tempistiche previste per la decisione finale?

Non saranno lunghe, anzi. In teoria la decisione finale potrebbe arrivare anche prima del termine della stagione. Tutt'al più a giugno. Senza dimenticare che, per ovvi motivi, resta comunque collegata alla vicenda ancora in esame al TAS di Losanna.

5) Quale strategia adotterà il Milan adesso?

Il Milan non arriva impreparato a questo deferimento. Al contrario se lo aspettava. La strategia di Elliott è sempre la stessa: rendere chiaro all'UEFA che la nuova proprietà ha ereditato tutto questo dal passato, ma che vuole cercare di riportare il club in uno scenario economico sano, virtuoso e sostenibile in un serrato ma ragionevole periodo di tempo. Probabile che la dirigenza rossonera, evitando il controproducente muro contro muro con l'organo di controllo europeo, cerchi dei compromessi o delle eventuali ulteriori "proroghe temporali" per dare segnali chiari e inequivocabili alla stessa UEFA. Una trattativa privata che non sarà sicuramente semplice.