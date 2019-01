Facciamo i conti: Zapata, Mancini ed effetto "Gasperson", l'Atalanta gongola ancora

Duvan Zapata e Gianluca Mancini sono solo gli ultimi nomi della lista. Se ormai il termine “miracolo” può sembrare anacronistico nei confronti di un club che di fatto si è stabilmente instaurato nell’èlite del calcio italiano, la locuzione “effetto Gasperson” resta sempre attuale e pertinente. L’Atalanta continua a valorizzare i prodotti della propria rosa, inclusi quelli d’importazione: un mix di giovani ed esperti ammirati e apprezzati anche dai grandi club europei, migliorati dall’estro di uno dei migliori tecnici italiani. La società bergamasca in questa sessione di mercato ha rifiutato 40 milioni di euro dal West Ham per Zapata e sta resistendo ai 25/26 offerti dalla Roma per Mancini. Il motivo? La consapevolezza di arrivare a giugno e di poterli cedere ad un prezzo ancora maggiore. Sì, perché la Dea di Gian Piero Gasperini viaggia a vele spiegate verso le prime posizioni di questo campionato ed è pronta a giocarsi, già dal match di domenica contro la Roma, tutte le sue carte per guadagnarsi una qualificazione alle prossime coppe europee.

Duvan Zapata - Atalanta-Juventus 2018LaPresse

Bilancio fenomenale, ricavi in crescita

Virtuoso. Rimanere ad alti livelli mantenendo i conti in ordine. L’Atalanta può vantarsi di questo titolo. I dati relativi alla stagione 2017/18 sono stati i migliori della storia del club, con un utile di quasi 27 milioni di euro. Un risultato collegato alla crescita del valore della produzione di oltre 64 milioni di euro. Significativo anche lo sviluppo del fatturato “netto” (ovvero senza considerare il valore delle plusvalenze) fino a 92 milioni di euro. Nel bilancio della Dea tutto ha valore positivo, dai ricavi agli utili.

Effetto plusvalenza: 350 milioni dal 2000 ad oggi

Zapata, Mancini e Freuler sembrano destinati ad essere i prossimi, ma tra le plusvalenze più recenti della Dea, gli affari principali hanno riguardato le cessioni di Caldara (15 milioni di plusvalenza), Conti (20 milioni), Gagliardini (20 milioni), Bastoni (11). Senza dimenticare Cristante (circa 20), Kessié (altri 20), Kurtic. Dal 2000, le plusvalenze hanno avuto un peso pari al 35% del fatturato: quasi 350 milioni di euro dalle cessioni su un fatturato complessivo pari a 993 milioni di euro. Stiamo parliando di plusvalenza e non di prezzo di vendita, ovviamente. Anche perché solo considerando gli incassi netti, l’Atalanta ha raccimolato circa 150 milioni di euro nelle ultime tre sessioni di mercato.

Le migliori cessioni del biennio Gasperini

Giocatore Cifra di vendita inclusi bonus Cristante (Roma) 30 Kessié (Milan) 28 Conti (Milan) 24 Gagliardini (Inter) 22 Caldara (Juventus) 20 Bastoni (Inter) 8 Kurtic (SPAL) 5

Effetto Gasp, un allenatore perfetto per la Provincia ambiziosa

Da inizio novembre Zapata ha messo a segno 14 gol in campionato, almeno tre in più di ogni altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei. Mancini è, al pari di Kolarov, il difensore più prolifico del campionato, con i suoi cinque gol. Ma quanti sono i ragazzi che con Gasperini come guida hanno segnato gol a grappoli, come mai avevano fatto in carriera? Tra Genoa e Atalanta una sequela infinita. Ed é scontato che se finisci sempre sul tabellino dei marcatori, attiri ancora piú attenzione nei grandi club. Ormai non si può più parlare di miracolo-Atalanta. È una prassi, un ciclo di eventi che si ripete. Un modello, quello gasperiniano, difficile da imitare, ma sempre più facile da comprendere.