Falli di mano, il caos nasce dalla non conoscenza di un regolamento troppo "interpretabile"

Si parla sempre a sproposito, come se conoscere il regolamento fosse un optional per chi fa questo mestiere. I fatti di Juventus-Milan e Lazio-Sassuolo alimentano ulteriormente le polemiche di una stagione nata male e finita peggio, come da nostra previsione. Il nuovo protocollo dell’IFAB ha distrutto la VAR e tutto ciò che di buono si era visto nella scorsa stagione, in particolare nella prima parte. La fase che doveva essere più a rischio in quanto sperimentale è stata, di fatto, la parte migliore della rivoluzione del nostro calcio, mentre quella che doveva servire al rafforzamento di uno strumento potenzialmente validissimo si sta rivelando un fallimento. Almeno se si continua a utilizzarlo in questo modo.

La non conoscenza delle regole

Il problema, però, è che troppe volte si sentono e si leggono commenti che nascono da una profonda ignoranza in materia regolamentare. E il guaio diventa ancor più serio quando sono gli addetti ai lavori - compresi i tecnici di Serie A che ricevono la visita degli arbitri in alcuni appuntamenti annuali al fine di avere delucidazioni sulle regole del gioco – a non conoscere dei principi che dovrebbero essere chiari. Il fallo di mano, nel regolamento, viene affrontato a pagina 90:

Sulla guida pratica della Regola 12 (falli e scorrettezze), al punto 1, c’è un altro passaggio chiave:

Le precisazioni troppo spesso ignorate

Tutto il resto, tutto ciò che sentite, sono termini usati a sproposito o meno per cercare di rendere questa regola comprensibile. In realtà, per rendere il compito degli arbitri un po’ meno complicato c’era stato un incontro, svoltosi a Fiumicino il 23 marzo 2015, in cui il designatore dell’epoca, Domenico Messina, aveva fornito dei parametri per prendere le decisioni corrette sul campo.

Il regolamento non aiuta chi deve decidere

Nei passaggi che recitano "non è di per sé automaticamente involontario" e "non è di per sé punibile", come potete ben capire, si palesano i limiti di un regolamento troppo interpretabile. Per un arbitro non esiste fattispecie più complessa da valutare dei falli di mano. La VAR dovrebbe risolvere questi casi che a velocità naturale sono di difficilissima lettura, ma a quel punto interviene il protocollo nella dizione "chiaro ed evidente errore" e si crea il circolo vizioso.

Le novità per la prossima stagione

Sicuramente, però, lo stesso regolamento dovrebbe dare indicazioni più precise e vincolanti alle quali attenersi. A tal scopo, nella 133a riunione dell’International Football Association Board (IFAB), svoltasi il 2 marzo ad Aberdeen (Scozia), sono state approvate delle nuove regole che incideranno sullo svolgimento delle partite di calcio. Per quanto concerne il fallo di mano ce ne sono due:

1. Fallo di mano. Il fallo di mano sarà codificato in questi casi: 1) Tocco volontario. 2) Posizione innaturale, anche se involontaria, quando il braccio è in linea con le spalle; o sopra le spalle;o lontano dal corpo. A prescindere dalla distanza tra chi tira e chi colpisce di mano. Eccezione: se uno colpisce la mano calciando lui stesso, non è fallo.

Il fallo di mano sarà codificato in questi casi: 1) Tocco volontario. 2) Posizione innaturale, anche se involontaria, quando il braccio è in linea con le spalle; o sopra le spalle;o lontano dal corpo. A prescindere dalla distanza tra chi tira e chi colpisce di mano. Eccezione: se uno colpisce la mano calciando lui stesso, non è fallo. 2. Fallo di mano e scivolata. Quando un giocatore va in scivolata e tocca la palla con mano o braccio: 1) se tocca la palla con il braccio in appoggio, e questo è attaccato al corpo, non è fallo; 2) se il braccio in appoggio è però lontano dal corpo è fallo; 3) se tocca con l’ altro braccio, e questo è lontano dal corpo, è fallo.

Questo è solo il primo passo, ma serve molto di più e soprattutto occorre conoscere lo sport nazional popolare per antonomasia e le sue regole.