Fantacalcio: da Quagliarella a Piatek, da Pulgar a Di Lorenzo, gli assi della stagione 2018/19

Tornate indietro con la mente a fine agosto. Stavate "studiando" per la fatidica asta stagionale, cercando di capire quali sarebbero stati i nomi su cui puntare per costruire la vostra squadra al fantacalcio. Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Dries Mertens, Andrea Belotti o la sicurezza Ciro Immobile: chi sará capocannoniere? Nessuno di questi. Il campionato di Serie A 2018/19 è stato tra i più bizzarri in assoluto in questo senso, visto che almeno cinque dei primi 10 della classifica marcatori sono nomi semi insospettabili o comunque difficili da prevedere. Le sorprese sono arrivate puntuali in ogni reparto e solo chi é riuscito ad amalgamare bene un mix di fattori tra attacco, centrocampo e difesa, ha poi avuto la meglio sui rivali.

Robin Gosens abbraccia Duvan Zapata dopo il gol dell'Atalanta a Marassi, Sampdoria-Atalanta, Serie A, LaPresseLaPresse

Attaccanti: Quaglia e Zapata da record, Piatek incredibile

"Dai, ne ha messi 19 l'anno scorso, ha giá fatto il suo record, non puó migliorarsi". "Secondo me é finito, é l'anno del crollo". E invece Fabio Quagliarella ha zittito e impressionato tutti, ricordando un po' la parabola di Di Natale negli ultimi anni all'Udinese. 26 reti, capocannoniere, implacabile, con una distribuzione di gol costante e omogenea per tutto il campionato. Chi lo ha preso, ha goduto a ripetizione, senza pagarlo per altro come un "top". Subito dietro di lui, troviamo Duvan Zapata, che con l'Atalanta ha inanellato 23 gol, piú del doppio rispetto a qualsiasi sua altra stagione in Serie A. Fattore Gasperini? Non proprio, visto che Petagna negli ultimi due anni era stato piú rifinitore che goleador. Proprio l'ex Atalanta, alla SPAL, ha incantato, scoprendosi anche rigorista: 16 centri! Incredibile, per certi versi, valutando il suo passato e la squadra con cui giocava. Dopo il poker al Lecce in Coppa Italia ad inizio agosto, il nome di Krzysztof Piatek ("Piontek") era entrato di diritto nel taccuino di tanti fantallenatori. Impensabile peró tra che questo polacco classe 1995, tra Genoa e Milan, mettesse insieme 22 reti. I 16 gol di Francesco Caputo ad Empoli e i 16 di Leonardo Pavoletti a Cagliari sono leggermente superiori a due attaccanti considerati comunque da doppia cifra, mentre Gervinho a Parma, soprattutto nella prima parte di stagione, ha fatto la differenza. Vi aspettavate 11 gol da parte dell'ivoriano di ritorno dalla Cina?

Pulgar - Bologna-Chievo - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Centrocampisti: il rigorista Pulgar e la tripla "K"

De Paul, Chiesa, Ilicic, Perisic, Nainggolan, Pjanic erano i nomi piú gettonati. Alcuni di loro hanno reso quanto sperato, altri meno. Ma chi pensava che Erick Pulgar tirasse i rigori a Bologna e mettesse insieme sei gol da gennaio in poi? O che Marco Benassi con sette gol (quasi tutti segnati nella prima parte di stagione) fosse il capocannoniere della Fiorentina? Fabian Ruiz a Napoli si é ritagliato un posto da titolare e alla fine ha messo insieme cinque gol e quattro assist, ma è stato soprattutto il fattore "K" a dare le gioie piú inattese: Krunic ad Empoli, Kurtic alla SPAL, Kucka (arrivato a gennaio) a Parma. Centrocampisti spesso sottovalutati che hanno regalato bonus e continuitá.

Di Lorenzo - EmpoliLaPresse

Difensori: la legge di Gasperini e la rivelazione Di Lorenzo

Quando si costruisce una difesa al fantacalcio non si puó non tenere conto dell'allenatore. Le cinque reti di Gianluca Mancini a Bergamo restano comunque qualcosa di inimmaginabile. Peró Hateboer, Gosens e Castagne (gli esterni del Gasp) hanno soddisfatto egualmente i reduci di Conti e Spinazzola. Anche Mazzarri é uno che spesso sfrutta gli inserimenti dei suoi laterali: infatti sia Ansaldi che De Silvestri (e in parte Ola Aina) hanno disputato un ottimo campionato, anche in chiave fantacalcistica. Izzo (quattro reti) e Bruno Alves (quattro pure lui), considerati i loro precedenti, si sono rivelati jolly decisivi, ma la rivelazione della stagione 2018/19 ha un nome e un cognome ben definiti: Giovanni Di Lorenzo, che a Empoli ha segnato e fornito assist con una regolaritá impressionante. In Serie B aveva incantato, ma replicare in Serie A non é mai cosí scontato.

Alessio CragnoGetty Images

Portieri: Cragno e Sirigu con il rapporto prezzo/prestazione migliore

Handanovic (miglior portiere della stagione), Szczcesny e Donnarumma hanno fatto il loro. Sono peró Salvatore Sirigu (ben 13 clean sheets) e Alessio Cragno (media voto pazzesca) che hanno over performato, garantendo a chi li ha scelti un rendimento ben superiore agli standard previsti. Chiudiamo con un abbraccio di vicinanza a chi ha puntato sulla porta della Roma. Olsen si é rivelata la piú grande sciagura dai tempi di Eleftheropoulos e Mirante, bene nelle ultime 10 giornate, non é bastato a far dimenticare i danni precedenti. "Mai piú", vi capiamo.