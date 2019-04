Il Cagliari sfrutta il turno casalingo e batte con una grande voglia la SPAL. Nonostante le occasioni del primo tempo, i ferraresi riescono ad andare all'intervallo in parità grazie al gol su rigore di Antenucci, ma nella ripresa è un monologo dei padroni di casa. Pavoletti segna la rete decisiva, ma arrivano pali, traverse e tante occasioni per la squadra di Maran che disegna un solco importante tra sé e la terzultima in classifica. Il campionato è ancora lungo, ma questo successo - nello scontro diretto - è di vitale importanza per Barella e compagni. Un po' sulle gambe la SPAL che, dopo i successi con Roma e Lazio, si ferma sul più bello, perdendo proprio a Cagliari.

Cronaca

Pronti, via e c'è subito il vantaggio del Cagliari con il tap-in vincente di Faragò, che deposita in rete dopo la corta deviazione di Viviano sul tiro di Barella. È già forcing dei padroni di casa in avvio, mentre la SPAL ci prova solo con una conclusione non precisa di Missiroli. Al 18' c'è però il braccio in area di Cacciatore che regala un penalty agli ospiti: dal dischetto Antenucci batte Cragno per l'1-1. Meglio il Cagliari nella seconda parte del primo tempo, ma la squadra di Maran non crea delle vere occasioni per ritrovare il vantaggio.

Esultanza Cagliari contro la SPALLaPresse

Ritmi non altissimi in avvio di secondo tempo, la prima vera occasione da gol arriva al 58' con il destro di Barella da dentro l'area con grande risposta di Viviano. Due minuti più tardi, però, c'è il gol del 2-1 con Pavoletti che batte Viviano in tap-in dopo la traversa colpita da Ceppitelli. Il Cagliari la vuole chiudere, ma arriva un'altra traversa, questa volta di Ionita sugli sviluppi di un corner. I padroni di casa vanno vicini al gol anche in contropiede, ma Viviano dice di no a Barella e Faragò. Poi è ancora Pavoletti a segnare, ma l'arbitro annulla tutto per una carica sul portiere. Nella SPAL entra Petagna, ma Cragno si limita solo a qualche uscita in presa alta. Il Cagliari vince e corre via verso la salvezza.

La statistica

23 - I gol di testa realizzati da Leonardo Pavoletti in Serie A (il primo il 17 maggio 2015 in Atalanta-Genoa 1-4). Da allora, nessuno ha segnato più di lui di testa nei 5 maggiori campionati europei.

Il Tweet

Pavoletti, Barella e non solo. A Cagliari c'è un grandissimo Pellegrini... Buone notizie per la Roma...

Il migliore

Leonardo PAVOLETTI - Tutte le palle alte sono le sue e anche se non ci arriva, è il più lesto di tutti in tap-in. Segna ancora di testa e regala tre punti importantissimi verso la salvezza.

Il peggiore

Jasmin KURTIĆ - Non riesce a trovare la giusta posizione in campo. Pressoché inesistente in fase offensiva, non dà una mano neanche dietro.

La dichiarazione

Luca PELLEGRINI (Cagliari)

" Salvezza raggiunta? Non ancora, dobbiamo guardare partita per partita. Oggi era uno spartiacque, adesso ci permette di stare più tranquilli, ma l'atteggiamento che dobbiamo avere è questo. Sono contento di quello che stiamo facendo, speriamo di continuare così. Quando entri in campo è come quando eri bambino, questo è soprattutto un gioco che fortunatamente è diventato un lavoro, ma la mia filosofia è divertirmi, per me è impossibile non divertirmi. Sto cominciando a sentirmi protagonista grazie anche a tutti i compagni che mi stanno vicino. Ho iniziato a sentirmi importante qui a Cagliari da gennaio, quando ho iniziato a trovare continuità, sono contento per il percorso che sto facendo "

Tabellino

Cagliari-SPAL 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Romagna, Lu.Pellegrini; Faragò, Cigarini (74' Bradarić), Ionita (87' Padoin); Barella; Pavoletti, João Pedro (78' Birsa). All. Rolando Maran

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Vicari, Fares; Dickmann (71' Petagna), Missiroli, Schiattarella (82' Valoti), Kurtić (63' F.Costa); Antenucci, Paloschi. All. Leonardo Semplici

Marcatori: 3' Faragò (C); 18' rig. Antenucci (S); 60' Pavoletti (C)

Arbitro: Luca Banti della sezione di Livorno

Ammoniti: 18' Cacciatore, 25' Dickmann, 30' Cigarini, 56' Felipe, 59' Fares, 68' Pavoletti, 90+2 Cacciatore

Espulsi: nessuno