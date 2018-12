Farias fa felice il Cagliari: Genoa battuto 1-0 e superato in classifica

Una boccata d'ossigeno. Il Cagliari di Maran supera per 1-0 il Genoa e torna a vincere in campionato dopo quasi due mesi, superando in classifica proprio i rivali odierni. Merito del gol di Farias nel primo tempo e di una buona prova complessiva per i sardi. Nella ripresa le occasioni si sprecano da una parte e dall'altra, ma portieri, pali e difetti di mira mantengono invariato il risultato. Il Cagliari sale a quota 20, ritrovando un cuscinetto importante sulla zona retrocessione.

La cronaca

Maran ritrova Pavoletti, mentre nel Genoa gioca Rolon e non c'è Kouamè a sostegno di Piatek. La prima occasione del match è per gli ospiti, ma Cragno mette i pugni sul tiro ravvicinato di Piatek. Il Cagliari perde presto Joao Pedro, ma si vedere dalle parti di Radu con il gran destro di Barella, deviato in corner. Il primo tempo è equilibrato e sembra destinato a spegnersi sullo 0-0, ma all'ultimo giro di lancette il risultato si sblocca. Cross dalla destra, il pallone attraversa tutta l'area del Genoa e finisce sul destro di Farias, che di prima intenzione fa 1-0.

Cagliari-Genoa 2018LaPresse

Il gol dà una scossa alle due squadre e la ripresa inizia ad altri ritmi. Bessa va vicino al pareggio per due volte in pochi minuti, prima di destro e poi di sinistro. Dall'altra parte Pavoletti calcia male su invito di Barella, poi Cragno para sul neoentrato Kouamè. Farias fallisce il raddoppio calciando debolmente su Radu, mentre Barella colpisce un palo clamoroso con una conclusione volante da fuori area. Il pubblico apprezza. La stanchezza comincia a farsi sentire da entrambe le parti e il match perde di qualità. Il Genoa ci prova fino all'ultimo (incornata di Rolon fuori di poco), ma il risultato non cambia più. Torna a correre il Cagliari di Maran.

La statistica

24 - Come i gol subiti dal Genoa fuori casa in questo campionato, il peggior fato di questa Serie A. In trasferta i rossoblu hanno ottenuto solo 4 punti in 9 giornate (peggio solo l'Empoli con 3).

Il migliore

Nicolò BARELLA - Partita di quantità e qualità. Solo il palo e la deviazione di Romero gli negano un gol che sarebbe stato favoloso in entrambe le occasioni. Capitano.

Il peggiore

SANDRO - Posizionato nel cuore del centrocampo del Genoa, non risulta granchè utile nella manovra rossoblu. Resta negli spogliatoi dopo l'intervallo e con il cambio modulo la squadra di Prandelli risulta più efficace.

Il tabellino

Cagliari-Genoa 1-0

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini (87’ Bradaric), Joao Pedro (14’ Ionita); Barella; Pavoletti, Farias (73’ Sau). All. Maran

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero (65’ Favilli), Criscito; Pereira, Hiljemark (77’ Veloso), Sandro (46’ Kouamè), Bessa, Lazovic; Rolon, Piatek,. All. Prandelli

Marcatori: 45+3’ Farias

Ammoniti: Romero, Rolon, Farias, Faragò, Cigarini, Piatek