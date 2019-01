Farias salva il Cagliari al 91': 2-2 con l'Empoli dopo una partita batticuore

Finisce 2-2 alla Sardegna Arena il match tra Cagliari ed Empoli dopo 93 minuti intensi e ricchi di emozioni. In vantaggio al 36' con Pavoletti, i sardi subiscono la rimonta dell'Empoli che pareggia con Di Lorenzo (70') e trova il provvisorio vantaggio con Zajc (81'). Al 91' ci pensa Farias, su liscio di Veseli, a segnare il definitivo 2-2. Pareggio pesantissimo per la squadra di Maran che rimane a +7 sul terz'ultimo posto evitando di farsi risucchiare in zona retrocessione. Occasione sprecata per l'Empoli che mantiene comunque 3 punti di vantaggio sul Bologna.

Valter Birsa e Manuel Pasqual - Cagliari-Empoli Serie A 2018-19Getty Images

La cronaca

Cagliari più intraprendente in avvio. Al 16', pescato da un lancio in profondità di Barella, Pavoletti vince il duello aereo con Silvestre e prova la spettacolare mezza rovesciata di sinistro: pallone alto di poco. La risposta dell'Empoli arriva al 24': su un cross di Acquah dalla destra il pallone si impenna, a centro area Zajc si esibisce in una rovesciata geniale col pallone che esce di un niente. Il risultato si sblocca al 36': ennesimo traversone dalla destra, stavolta di Ionita, Pavoletti sovrasta Di Lorenzo e trafigge Provedel con un grande colpo di testa.

L'esultanza di Leonardo Pavoletti per il gol segnato contro l'Empoli, Cagliari-Empoli, LaPresseLaPresse

Nella ripresa la partita diventa bellissima. L'Empoli alza il ritmo e al 70' pareggia: cross di Pasqual dalla sinistra e grande conclusione al volo di destro di Di Lorenzo che brucia tutti sul secondo palo. Il gol dà morale alla squadra di Iachini che all'81' passa addirittura in vantaggio: servito da Caputo al limite, Zajc entra in area, resiste a una carica di Barella e sorprende Cragno con un sinistro nell'angolino. Assedio Cagliari nei minuti finali. All'84' Ionita sfiora il palo con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un corner e al 91' i rossoblù trovano il 2-2: lungo lancio di Barella, Veseli sbaglia l'intervento e Farias batte Provedel l'esterno destro.

La gioia di Di Lorenzo dopo il gol del momentaneo 1-1 contro il Cagliari, Cagliari-Empoli, LaPresseLaPresse

La statistica

21 - I gol segnati da Pavoletti in Serie A di testa. Un numero consistente, pari esattamente alla metà delle reti realizzate dall'attaccante nel massimo campionato in tutta la sua carriera (42).

Il migliore

Miha ZAJC - Talento da seguire con estrema attenzione. Se trovasse continuità potrebbe diventare un giocatore molto importante. Due cose su tutte. Un controllo di palla nel primo tempo su un pallone alto e - soprattutto - il gran gol frutto di una splendida giocata.

Il peggiore

Frederic VESELI - Imperdonabile il liscio che spiana la strada a Farias e regala il pareggio al Cagliari al 91'. Anche prima di quell'episodio era stato l'anello debole della linea difensiva della squadra toscana.

Il tabellino

Cagliari-Empoli 2-2

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita, Cigarini (78' Bradaric), Barella; Birsa (68' Faragò); Joao Pedro (74' Farias), Pavoletti. All.: Maran.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah (66' Rodriguez), Brighi (57' Ucan), Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo. All.: Iachini.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Reti: 36' Pavoletti (C), 70' Di Lorenzo (E), 82' Zajc (E), 91' Farias (C).

Note - Recupero 0'+3'.