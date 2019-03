Da diverso tempo si parla di una possibile cessione della Sampdoria, con Vialli da raccordo per la nuova società che verrà. Ferrero, addirittura, si è interessato all’evoluzione del Palermo, per effettuare subito un nuovo investimento dopo l’addio alla Samp. A smentire il tutto, però, è lo stesso numero del club doriano che a Radio Radio non si dice intenzionato - almeno per ora - a cedere la Sampdoria.

" Fino a che Dio e la Madonna della Guardia decideranno di lasciarmi presidente della Sampdoria sarò felice di rappresentare il club con la maglia più bella del mondo. La Samp è la mia vita, poi un domani si vedrà. Proposte serie e concrete ancora non sono arrivate "

" Quando arriverà, sarò il primo a dirvelo, non voglio tener nascosto nulla. Leggendo i giornali prima chiedevo 200 milioni, ora ne chiedo 100 e avrei fatto anche una telefonata con Vialli. Tanta gente, tante parole, ma qui soldi non se ne sono visti "

Poi sui rumour di Palermo e Roma

" Palermo la adoro, lì ho fatto il film più bello della mia vita ‘Neri per sempre’. Questa è storia, ma non vuol dire che se dico che mi piace Palermo mi compro la squadra. La Roma? La Samp è nel mio cuore e nella mia testa. Sono Presidente di una squadra meravigliosa, adoro i miei tifosi che sono speciali. La Roma è la squadra per cui tifo da bambino, ma la mia azienda è la Sampdoria, quindi forza Sampdoria. Non voglio essere frainteso "