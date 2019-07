Ferrero: "Voglio il Palermo. la Sampdoria vale 160 milioni. Praet? Può andare al Milan"

150-160 milioni di euro. Massimo Ferrero fissa il prezzo della Sampdoria. Pagare moneta, vedere cammello, frase cara al vulcanico presidente blucerchiato che ha messo in vendita il club per poi prendere il Palermo, escluso ieri dalla Covisoc dalla Serie B e, salvo clamorosi colpi di scena, destinato a ripartire dalla Serie D. In una lunga intervista a Sportitalia, l’imprenditore romano ha parlato della trattativa con la cordata di Gianluca Vialli, di mercato in entrata e in uscita e di come non necessariamente, il fatto di voler diventare nuovo proprietario del Palermo significhi un disimpegno dalla Samp.

"Voglio il Palermo ma non ho venduto la Samp"

" Non ho venduto. Capisco chi fa il proprio lavoro, ma si dicono troppe falsità. Oggi è uscita addirittura un'ANSA. Qualcuno deve farsi vedere. Oggi non ero a Londra, ero a Milano con Osti. Offerta da 80-100 milioni? Io lavoro 24 ore al giorno, 10 milioni in più o in meno fanno la differenza. Sono dispiaciuto perché mi prendono a pesci in faccia, i tifosi mi dicono di andarmene e mi insultano. Il problema è tutto italiano: il tifoso si sente proprietario del proprio club. In Inghilterra non succede. Io sono un uomo del fare, lavoro per la Samp. Vialli? Non lo conosco, lo stimo perché ha fatto la storia della Sampdoria. L'ho visto solo il mio primo anno, al Ferraris, gli abbiamo dato 30 milioni per la sua fondazione. Non sto bluffando: l'avvocato Romei ha incontrato persone che rappresentano Vialli. Io sono andato a New York, dove mi hanno offerto una cifra bassissima, 45 milioni. Il fondo York Capital vuole fare affari: la Samp è un club sano, non ha debiti. Abbiamo fatto il centro sportivo e progettato lo stadio col Genoa. Oggi sono entrati in cassa 44 milioni. Il valore della Samp è di 150-160 milioni. Dieci minuti fa Andersen è stato venduto al Lione a 24 milioni più 6 di bonus. Su 10 derby ne ho vinti nove, di cosa parliamo? Corro sui campi perché voglio sdrammatizzare: mi stanno uccidendo, vogliono che vada. Io potrei lasciare, ma a qualcuno che segua le mie orme e senza regalare nulla. Deve arrivare un'offerta congrua. Il Palermo? E’ vero, lo voglio. Porterò il mio progetto, ci spero. Ma non c'è bisogno però di vendere la Sampdoria. "

"Praet? Il Milan ha una corsia preferenziale, De Rossi? Gli farei un contratto a vita"

" Praet è un ragazzo giovane, importante. Un fuoriclasse, nell'ultima partita con la Juve ha fatto benissimo. Corsie preferenziali? Se sono esatte andrà al Milan, Giampaolo era innamorato di Praet, mi disse di non venderlo un anno fa. Alcuni giocatori, arrivati a un certo punto, vogliono andare perché vogliono giocare in Europa. Se ho proposto un ruolo da dirigente a Totti? Gli faccio proposte tutti i giorni, lo amo e l'ho visto crescere. Credo che non si sposterà mai da Roma. Gli proposi di venire anche a giocare, ma lui nasce e muore a Roma. De Rossi? Lo prenderei tutta la vita, ma lui fa fatica a spostarsi per motivi familiari. È tutto casa e bottega, difende la bandiera fino alla morte. "