Finisce 0-0 la "partita della paura". Gara surreale al "Franchi", in cui non si gioca per 90': tutte le attenzioni sono rivolte alla gara di San Siro tra Inter ed Empoli, finita 2-1 per i nerazzurri. In campo si esulta al 94', convinti - al triplice fischio - del tris di Keita, poi annullato. Tifosi viola inviperiti per l'atteggiamento della squadra, ricoperta da fischi e dalla contestazione generale. Ad ogni modo c'è il lieto fine per entrambe: Fiorentina e Genoa restano in Serie A. I rossoblu agganciano proprio l'Empoli, superandolo per il vantaggio negli scontri diretti. Va detto, al netto della tensione che aleggiava tra le due squadre, è stato davvero un pessimo spot per il calcio italiano...

La cronaca della partita

Primo tempo cristallizzato dalla paura: gambe di gesso e zero pressing tra le due squadre, impegnate essenzialmente a capire l'andamento degli altri match. Un'occasione per parte, nei primi 45': al 27' Chiesa libera il destro dai venti metri, impegnando Romero alla parata. Al 35', invece, sponda Genoa, su velenosa punizione di Veloso dalla destra, la Fiorentina rischia l'autogol con la spizzata di Biraghi, respinta col ginocchio da Lafont. Poi, in pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio piazzato per i viola, Muriel cconclude al volo con convinzione, trovando però la deviazione di Kouamé, che salva gli ospiti. Nella ripresa, cala completamente il sipario: quel poco che si era visto nel primo tempo, si dissipa nella ripresa alle notizie dei gol fatti e annullati di San Siro. Finisce 0-0 tra le ire del Franchi e la salvezza di viola e grifoni.

La statistica chiave

38 - I punti con cui chiude il campionato il Genoa. Gli stessi dell'Empoli. Sono sufficienti però ai rossoblù, in vantaggio negli scontri diretti.

Il tweet

L'unica bella immagine della sfida di questa sera del "Franchi": i giocatori del Genoa che si scaldano con la maglietta in ricordo di Davide Astori.

Il migliore

Federico CHIESA (Fiorentina): uno dei pochi a sbattersi per davvero, in campo, tra guizzi offensivi e conclusioni da fuori.

Il peggiore

Domenico CRISCITO (Genoa): il capitano, dall'alto della sua esperienza, dovrebbe essere l'uomo che trascina e tranquillizza. Risulta essere quello più teso.

La dichiarazione

Vincenzo MONTELLA (tecnico della Fiorentina, ai microfoni di SKY Sport): "La tensione era altissima e la gara è stata giocata sottoritmo. Era normale. Non siamo affatto contenti della nostra stagione, ma se non altro abbiamo onorato la piazza mantenendo la categoria. I fischi per il nostro atteggiamento in campo? La maggior parte dei gol del Genoa sono arrivati in contropiede e, semplicemente, coi miei ragazzi mi sono raccomandato di non esporsi mai".

Il tabellino

FIORENTINA-GENOA 0-0

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout (90' Dabo), Benassi; Edimilson, Muriel, Chiesa. All.: Montella (squalificato, in panchina Russo).

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pedro Pereira (80' Sanabria), Bessa (87' Rolon), Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev (84' Günter), Kouamé. All.: Prandelli.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Note - Recupero 2+4. Ammoniti: Gerson, Radovanovic, Bessa.