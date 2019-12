Fiorentina, Chiesa non convocato per la sfida del Franchi contro la Roma

Chiesa non ci sarà contro la Roma. Il calciatore della Fiorentina è stato sottoposto ieri ad accertamenti diagnostici che hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose, ma non è stato convocato per la gara di domani "a causa del persistere della sintomatologia dolorosa a carico della caviglia destra, dovuta all'infortunio rimediato nella gara di campionato contro l'Inter". Lo si legge nel comunicato della Fiorentina che ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro la squadra giallorossa: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Cerofolini, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pedro, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.