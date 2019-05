"Non posso dare conferme, né in positivo né in negativo". Così Rocco Commisso, il magnate italoamericano in predicato di acquistare la Fiorentina, contattato dal Corriere Fiorentino, non si sbilancia sull'esito della trattativa con i Della Valle. Commisso, che l'anno scorso era stato anche vicino ad acquistare il Milan, ha però aggiunto qualche particolare interessante:

" Sono l'unico che ha acquistato in Italia, che è nato in Italia. A Firenze ci sono stato da bambino e ai fiorentini faccio intanto un in bocca al lupo per la gara di stasera. Conosco bene i colori viola e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin e Batistuta. "

Sul nuovo stadio di Firenze e sul suo presunto tifo per la Juventus, l'imprenditore italo-statunitense ha commentato:

" Sui particolari della vicenda-stadio non mi sento di rispondere, non conoscendoli esattamente. La Juve? Chiunque crescendo diventa tifoso, e lo sono ancora. Ma in particolar modo sostengo la Nazionale italiana. Sono più italiano di qualunque persona al mondo. "