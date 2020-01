Tutto fatto tra Fiorentina ed Hellas Verona per la trattativa che porterà il centrocampista belga, ma nazionale marocchino, Sofyan Amrabat in viola a partire dalla prossima stagione. L'affare si è consumato nella notte allo Sheraton Hotel di San Siro: Rocco Commisso ha dato l'ok all'operazione, che porterà nelle casse della società scaligera 20 milioni di euro più altri 1,5 di bonus.

Superata la concorrenza del Napoli: Amrabat arriverà in Toscana solo in estate per via del fatto che, in questa stagione, ha già indossato due maglie (la prima, all'inizio, quella del Club Bruges). Decisivo il parere del giocatore che ha voluto fortemente vestire i colori viola e già stamattina firmerà un contratto da 1,5 milioni più bonus a stagione. Si tratta del quarto colpo di Commisso sul mercato dopo quelli di Cutrone, Kouame e Duncan. Ora nella giornata odierna l'obiettivo sarà quello di mettere le mani anche a Mimmo Criscito, in arrivo dal Genoa in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.