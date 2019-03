Fiorentina e Torino si dividono la posta con un 1-1 che serve poco a entrambe. Viola (senza l'infortunato Chiesa) che, ormai, certificano di avere tutte le proprie ambizioni proiettate alla Coppa Italia. Granata che, invece, dopo la sconfitta interna contro il Bologna, continuano a rallentare nella corsa all'Europa.

Kevin Mirallas e Tomas Rincon si contendono il pallone in Fiorentina-Torino - Serie A 2018-2019Getty Images

La cronaca della partita

Inizio gara completamente appannaggio dei viola: al 3' destro potente dal limite di Benassi ben respinto da Sirigu. Sull'azione successiva: cross dalla destra di Muriel e colpo di testa in tuffo di Simeone, ancora una volta smanacciato dall'estremo difensore granata. Al 7' arriva il vantaggio dei padroni di casa: su una ribattuta di testa, a centrocampo, di Vitor Hugo, Ansaldi si attarda a salire sulla fascia sinistra. La palla arriva quindi a Simeone che, tutto solo e tenuto in gioco dall'ex Inter e Genoa, scarta Sirigu e insacca a porta sguarnita. E' 1-0.

Simeone in rete in Fiorentina-TorinoGetty Images

La partita prosegue tra caldo, scontri fisici e tanto agonismo. Il Toro prova a reagire proprio con le iniziative mancine di Ansaldi, reclamando poi un penalty per una trattenuta in area piccola di Vitor Hugo su Belotti. l'1-1 arriva al 34': Iago Falque appoggia un prezioso pallone per Baselli, il cui destro dai 20 metri s'infrange sotto l'incrocio dei pali.

Daniele Baselli esulta dopo il gol segnato alla fiorentina, Fiorentina-Torino, Getty ImagesEurosport

Le proteste, in questo caso, sono della Fiorentina, dato che l'azione granata era partita da un tocco col braccio in area di Djidji non segnalato dall'arbitro e che avrebbe potuto portare a un penalty per i padroni di casa. Da qui alla fine del primo tempo, c'è ancora tempo per assistere a due autentici miracoli di Sirigu, che al 41' e al 45' salva capra e cavoli sulle conclusioni di Simeone e Benassi, entrambi ben innescati da Muriel. Nella ripresa, il Toro prova a vincerla alzando il baricentro con gli ingressi di Zaza e Berenguer ma è la Fiorentina, nel finale ad avere le occasioni migliori. Prima, con i giovani (subentrati) classe 2000 Montiel e Vlahovic: all'88' il cross del maiorchino viene intercettato a centro area dal tuffo di testa di poco a lato del serbo. Quest'ultimo, al 92', lancia ottimamente Biraghi, il cui diagonale mancino viene respinto dal solito Sirigu.

La statistica chiave

18 - Era il 31 marzo 2001 quando Emiliano Moretti faceva il suo esordio in Serie A. L'attuale difensore del Toro vestiva allora la maglia della Fiorentina, che sfidava il Vicenza. Sono passati esattamente 18 anni.

Il tweet

Il migliore

Salvatore SIRIGU (Torino): salva il risultato in numerose circostanze nel corso del primo tempo. Straordinari i suoi interventi su Simeone e Benassi. Ottima anche la risposta in pieno recupero su Biraghi.

Il peggiore

Sasa LUKIC (Torino): l'ex Levante è molle e inconcludente a metà campo, in cui si fa costantemente anticipare dagli avversari.

La dichiarazione

Walter MAZZARRI, tecnico del Torino, al sito ufficiale del club granata: "Oggi non sono molto contento. È vero, su un campo come questo un punto non è mai da buttare via, ma potevamo fare meglio, specie nella ripresa, in cui avremmo potuto dare il colpo decisivo ai nostri avversari”.

FIORENTINA-TORINO 1-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson (80' Dabo); Mirallas (85' Montiel), Simeone, Muriel (66' Vlahovic). All.: Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri (72' Berenguer), Lukic, Rincon, Baselli (79' Meïté), Ansaldi; Iago Falque (51' Zaza), Belotti. All.: Mazzarri.

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

Gol: 7' Simeone (F), 34' Baselli (T).

Note - Recupero 3+6. Ammoniti: Baselli, Zaza.