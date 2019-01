Fiorentina: è ufficiale l'arrivo di Muriel in prestito dal Siviglia

Primo colpo di mercato di gennaio in Serie A. La Fiorentina ha annunciato l'arrivo "a titolo temporaneo con diritto di riscatto" di Luis Muriel, attaccante proveniente dal Siviglia. Lo comunica la società viola in una nota sul proprio sito ufficiale. L'ex giocatore di Lecce, Udinese e Sampdoria, che in Italia ha collezionato complessivamente 165 presenze con 43 reti, è atteso domani a Firenze per "svolgere le consuete visite mediche".

LEGGI ANCHE - Kouamé, Fabregas, Ramsey, Muriel: cosa serve alle big per svoltare nel mercato di gennaio? I Milan, spunta Gabbiadini: tutte le alternative a Muriel per l'attacco rossonero