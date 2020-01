Tutto fatto tra Fiorentina ed Hellas Verona per la trattativa che porterà il centrocampista belga, ma nazionale marocchino, Sofyan Amrabat in viola a partire dalla prossima stagione. L'affare si è consumato nella notte allo Sheraton Hotel di San Siro e il contratto, come si apprende dal sito della Lega Calcio, è stato depositato: Rocco Commisso ha dato l'ok all'operazione, che porterà nelle casse della società scaligera 20 milioni di euro più altri 1,5 di bonus.

Superata la concorrenza del Napoli: Amrabat arriverà in Toscana solo in estate per via del fatto che, in questa stagione, ha già indossato due maglie (la prima, all'inizio, quella del Club Bruges). Decisivo il parere del giocatore che ha voluto fortemente vestire i colori viola e già stamattina firmerà un contratto da 1,5 milioni più bonus a stagione. Si tratta dell'ennesimo colpo di Commisso in questo mercato di gennaio, in cui il club gigliato ha già chiuso gli acquisti di Cutrone, Igor, Kouame e Alfred Duncan, ufficializzato stamane dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni di euro.

Sempre con la stessa formula (prestito con obbligo di riscatto) il club toscano ha chiuso l'acquisto di Christian Kouame dal Genoa. Saltato in extremis invece l'arrivo di Mimmo Criscito che ha deciso di non cedere alle lusinghe della Fiorentina e di restare il capitano del Grifone.