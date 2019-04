Fiorentina-Frosinone: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victo Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli

Indisponibili: Pjaca

Squalificati:

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. All. Baroni

Indisponibili: Viviani, Gori

Squalificati:

Statistiche Opta

La Fiorentina è imbattuta contro il Frosinone in Serie A (1V, 2N); il successo è arrivato nell’unica sfida disputata al Franchi, nel novembre 2015.

La Fiorentina ha perso l’ultima gara di Serie A disputata contro una squadra neopromossa (0-1 contro il Parma): l’ultima volta in cui i Viola hanno perso due partite consecutive contro una neopromossa nello stesso campionato risale alla stagione 2004/05 (quando la Fiorentina era anch’essa neopromossa).

Il primo storico successo del Frosinone in Serie A è arrivato proprio in Toscana, 1-2 contro l’Empoli nel febbraio 2016.

La Fiorentina ha pareggiato le ultime cinque gare casalinghe di campionato, non è mai arrivata a sei pareggi interni consecutivi nella sua storia in Serie A.

15 pareggi per la Fiorentina in questo campionato, meno solo del Valencia (16) tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei in corso.

Il Frosinone è la squadra che in percentuale ha guadagnato più punti in trasferta nella Serie A in corso: il 60%, 12 sui 20 totali.

La Fiorentina è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (21).

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi è uno dei tre giocatori ad aver segnato al Frosinone con due maglie diverse in Serie A (con il Torino nel gennaio 2016 e con la Fiorentina nel match d’andata), assieme a Fabio Quagliarella e Keita.

L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha realizzato 32 reti in carriera in Serie A, sei delle quali nel mese di aprile: il suo mese più prolifico nella competizione, al pari di dicembre.

Marco Sportiello ha disputato 39 partite con la maglia della Fiorentina in Serie A da gennaio 2017 a maggio 2018 - l’attuale portiere del Frosinone è secondo solo ad Alessio Cragno per numero di parate in questo campionato (122 v 121).