" Fiorentina-Genoa? Vi farei vedere partite di altre squadre, poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cerchiamo di non ricadere l'anno prossimo in questa situazione "

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, parla così a Radio Crc in merito alle polemiche sullo 0-0 della sfida di ieri nell'ultima giornata di Serie A che ha permesso ad entrambe le formazioni di salvarsi con la contemporanea mancata vittoria dell'Empoli a San Siro contro l'Inter.

Per i toscani ha parlato il presidente Fabrizio Corsi che, sempre a Radio Crc, ha commentato così la retrocessione del club in Serie B.

" Fiorentina-Genoa? Non importa. Dovremmo recriminare su tante cose sfortunate, ma non è nel nostro stile "

Il presidente dell'Empoli ha poi specificato: "Non la vivo come un'ingiustizia, Fiorentina-Genoa è andata come mi aspettavo già. Due anni fa retrocedemmo perdendo a Palermo, contro una squadra già in B. In questo siamo dei polli (ride ndr). Ci sono rimasto male, ma la vedo come una cosa che poteva capitare".

Fiorentina-Genoa, Serie A 2018-2019: Jordan Veretout (Fiorentna) pressato da Daniel Bessa (Genoa) (LaPresse)LaPresse

Il futuro del Genoa

Perinetti ha anche parlato di mercato, giocatori e allenatore: "La cessione di Piatek era inevitabile e questo è il calcio, purtroppo. Dopo c'è da dire che bisogna prepararsi a sostituire le cessione nel migliori dei modi, anche se abbiamo dovuto affrontare un calvario tra infortuni in tutti i reparti. Ballardini? Quando si parla di errori, si parla di tutto. Con Prandelli faremo le nostre valutazioni. Quest'anno ci sono in programma tanti cambi di panchina, incerti ancora. Kouamé e Romero? Su quest'ultimo c'è la Juventus, presto parleremo con loro per capire meglio il da farsi".

Il futuro dell'Empoli

All'indomani della retrocessione, il presidente Corsi parla anche di mercato: "Bennacer e Traoré sono stati illuminanti, alla pari di Di Lorenzo e Krunic, che però è mancato per infortunio. Di Lorenzo al Napoli? Vediamo, sono contento se il calciatore andasse al Napoli. I presupposti ci sono, ma non sappiamo cosa succederà nei prossimi tre giorni. Si sta scatenando un interesse particolare sui nostri ragazzi. L'Empoli rafforza ancora una volta la propria immagine, come società specializzata nel lavorare coi giovani".