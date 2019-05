Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Veretout, Benassi, Edmilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.

Indisponibili: Pjaca, Mirallas

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Radu; Zukanovic, Romero, Biraschi; Pereira, Bessa, Radovanovic, Miguel Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula.

Indisponibili: Sturaro, Hiljemark, Favilli, Mazzitelli

Squalificati: Pezzella

Statistiche Opta

Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina nella massima serie (9N, 8P).

La Fiorentina ha perso soltanto tre dei 47 incroci casalinghi contro il Genoa in Serie A (30V, 14N); l'ultimo successo rossoblù, a Firenze, risale al marzo 1977 (2-1).

Il Genoa è rimasto a secco di gol in tre delle ultime quattro sfide esterne contro la Fiorentina in Serie A, incassando quattro reti in totale nel parziale.

La Fiorentina ha perso le ultime cinque partite di campionato; i viola non collezionano sei sconfitte di fila in un singolo torneo di Serie A dal 2001/02, stagione dell’ultima retrocessione in Serie B per i toscani.

Il Genoa ha vinto soltanto due partite fuori casa in questa Serie A (vs Frosinone ed Empoli): è il peggior rendimento esterno dei rossoblù nel massimo campionato dal 1983/84 (un successo in trasferta).

La Fiorentina ha raccolto 40 punti in questo campionato. In caso di mancata vittoria, per la Viola si tratterebbe della sua peggiore stagione in termini di punti dal ritorno della Serie A a 20 squadre (42 nel 2004/05).

Il Genoa ha segnato il 21% (otto su 39) delle proprie reti in campionato dagli sviluppi di corner, record in percentuale nel torneo in corso.

Luis Muriel è l'unico giocatore della Fiorentina ad aver realizzato più di un gol in campionato da inizio marzo (due); il colombiano, inoltre, vanta quattro reti contro il Genoa in Serie A.

Giovanni Simeone ha realizzato a marzo l'ultimo gol casalingo della Fiorentina in questo campionato (vs Torino); l'argentino ha segnato 12 reti in 35 presenze in Serie A con la maglia del Genoa nel 2016/17.

La prossima sarà la 100ª presenza per Federico Chiesa nella massima serie; il centrocampista della Fiorentina (sei reti) è a un gol dal suo record di marcature in un singolo campionato, ma non va a segno al Franchi da settembre 2018 in A (vs SPAL).