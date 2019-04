Potrebbe durare pochissime ore l’interim di Emiliano Bigica, attuale tecnico della Fiorentina, sulla panchina della Fiorentina. La società gigliata dopo aver accettato le dimissioni di Stefano Pioli, ha già avuto i primi contatti con Vincenzo Montella: già tecnico della compagine viola dal 2012 al 2015. Il tecnico di Pomigliano d’Arco è balzato in testa alle preferenze di Della Valle e Corvino e nelle prossime 24 ore si capirà se c’è margine per trovare un’intesa su ingaggio e durata del contratto e tornare a vederlo sulla panchina della Fiorentina.

No a un traghettatore

Scartata da subito l’ipotesi di chiudere l’annata con un traghettatore (a un certo punto del pomeriggio si era fantasticato anche sul nome di Fabio Capello), l’idea del club sarebbe quella di poter contare su un tecnico destinato a restare anche nella prossima stagione, dando il via a un nuovo ciclo e Montella e Donadoni sarebbero i due nomi, “pronti all’uso”, che i dirigenti avrebbero individuato. Ora non resta che aspettare. Sempre parlando di dirigenza, stando a quanto riporta l’Ansa, anche il d.s. della Fiorentina Carlos Freitas potrebbe rassegnare le dimissioni dal suo ruolo dopo un colloquio avuto in mattinata con i vertici del club. Da diverse settimane seguito da Monaco e Arsenal, il dirigente spagnolo avrebbe chiesto ai Della Valle di poter “essere” liberato dai propri incarichi.