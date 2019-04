Fiorentina, la panchina di Pioli è a rischio. Il club: "Decisione sul futuro entro 48 ore"

La sconfitta interna contro il Frosinone, ha tutto a un tratto messo a serio rischio la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. L’inatteso ko contro i ciociari, ha aperto ufficialmente la crisi dei viola, squadra che non vince da sette turni (ultimo successo in campionato è datato 16 febbraio) ed è ancora a secco di successi al Franchi nel 2019 in Serie A, e con una nota sul proprio sito ufficiale il club gigliato ha dichiarato che nelle prossime 48 ore prenderà una decisione definitiva sul futuro del tecnico emiliano.

Il comunicato

" "A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l’obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l’impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell’ultima parte dell’anno sportivo. Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione". "